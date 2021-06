Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay égalise

24 arrêts pour Vasilevski



Rutta scores from DEEP for his 1st career playoff goal! 🥳 pic.twitter.com/diHXfd86yE

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 1-1

Tampa Bay s'accroche à sa Coupe Stanley ! Sacré champion NHL la saison passée, le Lightning dispute la demi-finale cette année contre les New York Islanders et il est revenu à 1-1 dans la série grâce à sa victoire 4-2 à la Amalie Arena, devant 14 771 fans. Dans ce match haché, où il y a 21 minutes de suspension pour le Lightning et 33 pour les Islanders (dont 12 pour Leo Komarov), ce sont les locaux qui ont ouvert le score à la 9eme minute par Brayden Point, mais Brock Nelson a égalisé cinq minutes plus tard en supériorité numérique.s, par ses Tchèques Ondrej Palat (34eme) et Jan Rutta (43eme), puis par Victor Hedman (50eme) en supériorité numérique.Mathew Barzal a réduit à l'écart à quatre minutes de la fin pour les Islanders, mais l'affaire était déjà entendue. Andrei Vasilevski termine avec 24 arrêts pour les Floridiens,« Nous avons un bon groupe de leaders dans notre vestiaire qui empêche cette équipe d'avoir des émotions trop ou pas assez fortes. C'est difficile d'expliquer pourquoi ça se passe aussi bien pour nous, mais on verra à la prochaine rencontre », s'est réjoui Brayden Point, le premier buteur. C'est donc sur ce score de 1-1 que les deux franchises vont désormais prendre la direction de New York pour deux matchs jeudi et samedi.Match 1 - Tampa Bay Lightning -: 1-2Match 2 -- New York Islanders : 4-2Match 3 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 17 juinMatch 4 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 19 juinMatch 5 : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 21 juinMatch 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 23 juinMatch 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juin