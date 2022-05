Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Tampa Bay au bord de l'élimination

Le double tenant du titre est en passe de se faire sortir dès le premier tour. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 5 des demi-finales de conférence Est, les Maple Leafs de Toronto ont battu le Lightning de Tampa Bay (4-3), pour reprendre les commandes dans cette série (3-2). Les regrets pourront être nombreux du côté des visiteurs, eux qui ont mené 2-0, dès le début de la première période, grâce à Stamkos et Hedman. Au tout début de la troisième période, les locaux avaient alors renversé la tendance, grâce à Tavares, Rielly et Nylander. Et si McDonagh a ensuite égalisé pour les siens, Matthews ne s'est pas fait prier pour offrir la victoire à Toronto. Pour espérer ne pas sortir prématurément, Tampa Bay devra donc désormais remporter les deux dernières rencontres de cette série.

Carolina n'a pas fait de détails

Dans cette même conférence Est, les Hurricanes de Carolina ont repris les commandes dans leur série (3-2), après leur large victoire contre les Bruins de Boston (5-1). Au début de la troisième période, la différence était alors déjà faite, grâce à Slavin, DeAngelo et un doublé de Jarvis. Si Clifton est parvenu à sauver l'honneur, c'est Carolina qui a eu le dernier mot, par l'intermédiaire de Trocheck. Dans la conférence Ouest, les Blues de St. Louis ont renversé la situation dans leur série (3-2), après leur succès face au Wild de Minnesota (2-5). Pourtant, ce sont les locaux qui ont mené 2-1, le doublé de Kaprizov répondant au but d'O'Reilly. Finalement, avec un but de Saad dans la deuxième période, puis un triplé de Tarasenko dans la troisième et dernière, St. Louis a donc eu le dernier mot.

Los Angeles est allé en prolongation

Enfin, dans cette même conférence Ouest, les Kings de Los Angeles ont repris les commandes dans leur série (3-2), après leur victoire, au bout de la prolongation, contre les Oilers d'Edmonton (4-5). Los Angeles a frappé le premier, grâce à Stecher. Dans la deuxième période, Kassian a égalisé, avant que les Kings ne prennent le large, grâce à Kempe et Athanasiou. Dans l'ultime période, McDavid a permis aux siens de rester au contact, mais Danault a à nouveau donné deux longueurs d'avance aux visiteurs. Finalement, un doublé de Draisaitl a permis aux locaux de maintenir le suspense. Un suspense qui a pris fin en tout début de prolongation, avec un ultime but de Kempe.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

CAROLINA HURRICANES (2) - BOSTON BRUINS (6) : 3-2

Match 1 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1

Match 2 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-2

Match 3 - Boston Bruins - Carolina Hurricanes : 4-2

Match 4 - Boston Bruins - Carolina Hurricanes : 5-2

Match 5 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1

Match 6 le jeudi 12 mai à Boston

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Raleigh



TORONTO MAPLE LEAFS (3) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 3-2

Match 1 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 5-0

Match 2 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 3-5

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs : 2-5

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs : 7-3

Match 5 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 4-3

Match 6 le jeudi 12 mai à Tampa

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Toronto



Conférence Ouest

MINNESOTA WILD (2) - ST. LOUIS BLUES (4) : 2-3

Match 1 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 0-4

Match 2 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 6-2

Match 3 - St. Louis Blues - Minnesota Wild : 1-5

Match 4 - St. Louis Blues - Minnesota Wild : 5-2

Match 5 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 2-5

Match 6 le jeudi 12 mai à St. Louis

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Saint Paul



EDMONTON OILERS (5) - LOS ANGELES KINGS (6) : 2-3

Match 1 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 3-4

Match 2 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 6-0

Match 3 - Los Angeles Kings - Edmonton Oilers : 2-8

Match 4 - Los Angeles Kings - Edmonton Oilers : 4-0

Match 5 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 4-5 ap

Match 6 le jeudi 12 mai à Los Angeles

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Edmonton