Hockey sur glace - NHL - Play-offs : New York confirme contre Tampa Bay

Tampa Bay va devoir réagir à domicile

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finales de Conférence

NEW YORK RANGERS (4) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-0

New York confirme. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 2 de la finale de conférence Est, les Rangers ont battu le Lightning de Tampa Bay, double tenant du titre (3-2), pour prendre le large dans cette série (2-0).. Mais, assez vite, les locaux ont alors réagi. Et à l'issue de cette première période, ils étaient même passés devant, grâce à deux buts marqués par le défenseur américain K'Andre Miller puis par l'attaquant finlandais Kaapo Kakko.Ensuite, si la deuxième période n'a pas fait bouger le tableau d'affichage, les Rangers ont accentué leur avance en tout début de troisième et dernière période, avec un ultime but inscrit par l'attaquant suédois Mika Zibanejad., cela n'a toutefois pas été suffisant pour ainsi empêcher New York de s'imposer à nouveau (2-0). Désormais, le double tenant du titre se retrouve donc à nouveau au pied du mur. Mené 2-0, Tampa Bay va devoir rapidement réagir et aura même l'opportunité de le faire à domicile, puisque les deux prochains duels sont programmés dans son antre.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 6-2Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 3 le dimanche 5 juin à Tampa BayMatch 4 le mardi 7 juin à Tampa BayMatch 5 (si nécessaire) le jeudi 9 juin à New YorkMatch 6 (si nécessaire) le samedi 11 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le lundi 13 juin à New York