Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Les Islanders auront droit à leur revanche

NHL / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Division est

Boston Bruins (3) - New York Islanders (4) : 2-4 >>> LES NY ISLANDERS QUALIFIES

Tampa Bay - NY Islanders, acte 2 ! L'an passé, la franchise new yorkaise avait été éliminée par celle de Floride, qui avait été sacrée un peu plus tard. Cette année, les deux équipes vont se retrouver au même stade (même s'il s'agit cette saison d'une "demi-finale de Coupe Stanley" et non pas d'une "finale de Conférence" puisque les Conférences ont été remplacées par des Divisions en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de coronavirus). Les Islanders, quatrièmes de leur division en saison régulière, ont décroché leur billet en éliminant Boston, troisième, grâce à une victoire 6-2 mercredi dans le Match 6, à domicile. Le score n'était que de 1-1 à la fin du premier tiers, après des buts de Travis Jajac (9eme) et Brad Marchand (18eme).Marchand (46eme) a redonné espoir à Boston (4-2), mais Cal Clutterbuck (60eme) et Ryan Pulock (60eme) ont envoyé New York au tour suivant en marquant dans un but vide dans la dernière minute. La date du début de la demi-finale entre New York et Tampa Bay n'est pas encore connue.Match 1 -- New York Islanders : 5-2Match 2 - Boston Bruins -: 3-4 (ap)Match 3 - New York Islanders -: 1-2 (ap)Match 4 -- Boston Bruins : 4-1Match 5 - Boston Bruins -: 4-5Match 6 -- Boston Bruins : 6-2