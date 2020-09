Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Les Islanders toujours dans le coup

Jouer un 11 septembre a toujours une saveur particulière pour une équipe de New York, et ce vendredi, les Islanders avaient forcément un petit supplément d'âme au moment d'affronter Tampa Bay dans le Match 3 de la finale de la Conférence Est. Et les joueur de Big Apple se sont imposés 5-3, ce qui leur permet de revenir à 1-2 dans la série contre les Floridiens. A la fin du premier tiers, le score était de 1-1, après un but de Cal Clutterbuck (13eme) pour les Islanders et de Mikhail Sergachyov (17eme) pour le Lightning. Mais New York a fait la différence dans le deuxième tiers, en le remportant 2-0 grâce à Adam Pelech (32eme)) et Anthony Beauvillier (34eme). Tampa Bay est revenu à 3-3 grâce à Ondrej Palat (43eme) et Tyler Johnson (53eme), mais Brock Nelson a redonné l'avantage aux Islanders à la 57eme avant que Jean-Gabriel Pageau ne donne une avance définitive aux Islanders à 36 secondes de la fin. Le match s'est terminé en bagarre générale suite à ce dernier but, avec six joueurs exclus pour un total de 60 minutes. Le Match 4 aura lieu dimanche.



NHL / STANLEY CUP 2020



Finales de Conférences



Conférence Est (à Toronto)



Tampa Bay Lightning (2) - New York Islanders (6) : 2-1

Match 1 - Tampa Bay - New York : 8-2

Match 2 - Tampa Bay - New York : 2-1

Match 3 - New York Islanders - Tampa Bay : 5-3

Match 4 le dimanche 13 septembre

Match 5 le mardi 15 septembre

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 17 septembre

Match 7 (si nécessaire) le samedi 19 septembre