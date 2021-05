Hockey sur glace - NHL (Play-offs) : Les Bruins passent devant, l'Avalanche et les Hurricanes font le break, les Jets démarrent bien

Boston passe devant dans la série l’opposant à Washington. Après avoir remporté le match 2, les Bruins ont récidivé de haute lutte dans le troisième duel avec les Capitals. Après une première période vierge de tout but, Alexander Ovechkin a ouvert les hostilités après huit minutes de jeu, profitant d’une supériorité numérique. Mais, moins d’une minute plus tard, Taylor Hall a remis les deux équipes à égalité. Avec un peu moins de deux minutes restant dans le deuxième tiers-temps, Nic Dowd a redonné l’avantage aux Capitals. Néanmoins, Brad Marchand a emmené les deux équipes en prolongation pour la troisième fois de suite, profitant d’une supériorité numérique à un peu moins de neuf minutes de la fin du match. Une première période supplémentaire n’a pas permis de faire la différence mais, quasiment six minutes dans la deuxième, Craig Smith a offert aux Bruins la victoire (3-2 ap). Carolina, pour sa part, a confirmé le succès du premier match face à Nashville. Les Hurricanes n’ont pas laissé les Predators exister dans cette rencontre avec Sebastian Aho qui a ouvert le score après huit minutes et Alex Nedeljkovic qui stoppé les 32 tirs qu’il a subi. Toutefois, les joueurs de Carolina ont attendu la dernière minute pour sceller le sort de la rencontre. Le Finlandais y est allé de son doublé à 53 secondes du terme du match avant que Warren Foegele ne corse l’addition avec 28 secondes à jouer (3-0).

Les Jets démarrent bien

Dans la Division Nord, les Winnipeg Jets n’ont pas manqué leurs débuts dans ces play-offs NHL. Mais, face aux Edmonton Oilers, ils ont tout d’abord concédé l’ouverture du score en début de deuxième période, avec Jesse Puljujarvi qui a marqué le seul but d’Edmonton dans cette rencontre. En effet, moins de trois minutes plus tard, Tucker Poolman a remis les deux équipes à égalité en vue des 20 dernières minutes. Un ultime tiers-temps qui a vu les Jets se détacher irrémédiablement. En effet, Dominic Toninato a donné l’avantage à son équipe à un peu plus de dix minutes du terme de la rencontre. C’est en l’espace de 32 seconde que Winnipeg a tué tout suspense grâce à Kyle Connor et Blake Wheeler (1-4). Un premier avantage que les Jets pourront confirmer ce vendredi, toujours sur la glace d’Edmonton. Colorado, pour sa part, a une nouvelle fois fait le spectacle pour faire le break face à St.Louis. Il n’a fallu attendre que 35 secondes pour voir l’Avalanche ouvrir par Joonas Donskoi avant que Nathan McKinnon ne profite d’une supériorité numérique pour faire le break en toute fin de première période. Le Finlandais y est allé de son doublé en début de deuxième tiers-temps avant que Sammy Blais ne réagisse pour les Blues. L’entame de la troisième période a vu les deux équipes se rendre coup pour coup avec Brayden Schenn et Mike Hoffman qui ont ramené St.Louis à un but, Nathan McKinnon signant sa deuxième réalisation entre les deux buts des Blues. Toutefois, Brandon Saad et le triple de Nathan McKinnon a scellé le sort de la rencontre (6-3), la deuxième victoire en deux manches pour Colorado.



NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Nashville Predators (4) : 2-0

Match 1 - Carolina Hurricanes - Nashville Predators : 5-2

Match 2 - Carolina Hurricanes - Nashville Predators : 3-0

Match 3 : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 21 mai

Match 4 : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 23 mai

Match 5 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 25 mai

Match 6 (si nécessaire) : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 27 mai

Match 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 29 mai



Division est

Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-2

Match 1 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-2 (ap)

Match 2 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-4 (ap)

Match 3 - Boston Bruins - Washington Capitals : 3-2 (ap)

Match 4 : Boston Bruins - Washington Capitals le 21 mai

Match 5 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins le 23 mai

Match 6 (si nécessaire) : Boston Bruins - Washington Capitals le 25 mai

Match 7 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins le 27 mai



Division nord

Edmonton Oilers (2) - Winnipeg Jets (3) : 0-1

Match 1 - Edmonton Oilers - Winnipeg Jets : 1-4

Match 2 : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 21 mai

Match 3 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 23 mai

Match 4 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 24 mai

Match 5 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 26 mai

Match 6 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 28 mai

Match 7 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 30 mai



Division ouest

Colorado Avalanche (1) - St. Louis Blues (4) : 2-0

Match 1 - Colorado Avalanche - St.Louis Blues : 4-1

Match 2 - Colorado Avalanche - St.Louis Blues : 6-3

Match 3 : St. Louis Blues - Colorado Avalanche le 21 mai

Match 4 : St. Louis Blues - Colorado Avalanche le 23 mai

Match 5 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - St.Louis Blues le 25 mai

Match 6 (si nécessaire) : St. Louis Blues - Colorado Avalanche le 27 mai

Match 7 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - St.Louis Blues le 29 mai