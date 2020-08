Tampa Bay a son ticket pour la suite de ces play-offs de NHL. En effet, ce mercredi, la franchise basée en Floride a disposé des Columbus Blue Jackets, après prolongation (5-4), dans le cadre de son cinquième match du premier tournoi de ces phases finales. A la faveur de cette quatrième victoire, voilà le Lightning qualifiés pour la suite de la compétition. D'entrée, les vainqueurs du jour ont pris les devants, grâce à Tyler Johnson et Blake Coleman. Mais derrière, à cheval sur les trois périodes, les Blue Jackets ont alors infligé un cinglant 4-0 à leurs concurrents, grâce à Nick Foligno, Kevin Stenlund, Alexander Wennberg et Oliver Bjorkstrand. Mais il restait du temps et Kevin Shattenkirk et Anthony Cirelli ont alors réussi à égaliser pour envoyer les leurs en prolongation. Durant celle-ci, Brayden Point a inscrit le but qui envoie donc les siens au tour suivant. Une qualification que les Boston Bruins sont également allés chercher. Menés à l’issue de la première période par Carolina sur un but signé Haydn Fleury, les Bruins ont sonné la charge en fin deuxième tiers-temps avec David Krejci et Patrice Bergeron qui ont scellé le sort du match en quatre minutes. Les Hurricanes s’inclinent (2-1) et voient leur saison se conclure sur cette mauvaise note.

Arizona a succombé à l’Avalanche

Après les Golden Knights, le Lightning et les Bruins, place à l’Avalanche. A l’issue d’un match à sens unique, les joueurs de Colorado ont pris le meilleur sur ceux d’Arizona pour valider leur billet pour le deuxième tour des play-offs NHL. Un doublé de Nazem Kadri puis une réalisation de Samuel Girard ont mis l’Avalanche sur la bonne trajectoire dès la première période. Le rythme n’est pas retombé dans la deuxième durant laquelle deux réalisations de Nathan McKinnon et un but de Nikita Zadorov ont permis à Colorado de creuser toujours plus l’écart. En début de dernier tiers-temps, Clayton Keller a sauvé l’honneur pour les Coyotes avant que J.T. Compher ne scelle le sort du match. La victoire est large (7-1) mais l’essentiel était ailleurs pour l’Avalanche. Du côté de Montréal, les Canadiens ont tout fait pour rester en vie. Joel Armia a mis les Québécois dans le sens de la marche en tout début de match et en infériorité numérique.

Deux Power Play des Flyers, avec deux buts de Jakub Voracek, en début de deuxième période n’ont pas douché l’enthousiasme des Canadiens qui ont repris la tête grâce à Joel Armia puis Brendan Gallagher en supériorité numérique. Le chassé-croisé a continué quand Joel Farabee a égalisé mais, dans la foulée, Nick Suzuki a redonné l’avantage à Montréal, qui a fait le break en toute fin de match par Philip Danault. Montréal s’impose (3-5) et pousse Philadelphia vers un match 6. La qualification, Vancouver s’en est rapproché grâce à un troisième succès face à St. Louis. Tyler Motte a ouver le score avant que Brayden Schenn et Ryan O’Reilly ne donnent l’avantage aux Blues en fin de première période. Quand Zach Sanford a donné deux buts d’avance à St. Louis, les Canucks se sont réveillés pour éviter de voir leur saison prendre fin. J.T. Miller, Jake Virtanen et Tyler Motte ont retourné le match en moins de sept minutes pour permettre aux Canucks de prendre la main dans la série (3-4). Les champions en titre n’auront pas le droit à l’erreur lors du match 6 sous peine d’élimination.



(Avec M.M.)



NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour



Conférence Est (à Toronto)



Philadelphia Flyers (1) – Montréal Canadiens (8) : 3-2

Match 1 - Philadelphia - Montréal : 2-1

Match 2 - Philadelphia - Montréal : 0-5

Match 3 - Montréal - Philadelphia : 0-1

Match 4 - Montréal - Philadelphia : 0-2

Match 5 - Philadelphia - Montréal : 3-5

Match 6 le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août



Tampa Bay Lightning (2) – Columbus Blue Jackets (7) : 4-1 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

Match 1 - Tampa Bay - Columbus : 3-2 (ap)

Match 2 - Tampa Bay - Columbus : 1-3

Match 3 - Columbus - Tampa Bay : 2-3

Match 4 - Columbus - Tampa Bay : 1-2

Match 5 - Tampa Bay - Columbus : 5-4 (ap)

> Alexandre Texier (COL) : 2 tirs au but en 23 minutes



Boston Bruins (4) – Carolina Hurricanes (5) : 4-1 >>> BOSTON QUALIFIE

Match 1 - Boston - Carolina : 4-3 (ap)

Match 2 - Boston - Carolina : 2-3

Match 3 - Carolina - Boston : 1-3

Match 4 - Carolina - Boston : 3-4

Match 5 - Boston - Carolina : 2-1



Conférence Ouest (à Edmonton)



Colorado Avalanche (2) – Arizona Coyotes (7) : 4-1 >>> COLORADO QUALIFIE

Match 1 - Colorado - Arizona : 3-0

Match 2 - Colorado - Arizona : 3-2

Match 3 - Arizona - Colorado : 4-2

Match 4 - Arizona - Colorado : 1-7

Match 5 - Colorado - Arizona : 7-1

> Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 1 mise en échec, 1 contre, 2 pertes de palet et 1 interception en 16 minutes



St. Louis Blues (4) – Vancouver Canucks (5) : 2-3

Match 1 - St. Louis - Vancouver : 2-5

Match 2 - St. Louis - Vancouver : 3-4 (ap)

Match 3 - Vancouver - St. Louis : 2-3 (ap)

Match 4 - Vancouver - St. Louis : 1-3

Match 5 - St. Louis - Vancouver : 3-4

> Antoine Roussel (VAN) : 4 mises en échec en 8 minutes

Match 6 le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août