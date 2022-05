Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Le double tenant du titre Tampa Bay encore surpris par Toronto

Le Lightning grille un nouveau joker. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 3 du premier tour de conférence Est, Tampa Bay, double tenant du titre, s'est à nouveau incliné face aux Maple Leafs de Toronto (2-5), pour se retrouver de nouveau mené dans cette série (2-1). Dès la début de la deuxième période, les visiteurs avaient déjà pris le large, grâce à trois buts inscrits par Rielly, Blackwell et Kampf. Mais les locaux étaient presque entièrement revenus, au début de la troisième et dernière période, grâce à Colton puis Palat. Finalement, en toute fin de rencontre, Toronto a crucifié son adversaire du jour, avec un doublé marqué par Mikheyev.

Boston se relance

Dans cette même conférence Est, les Bruins de Boston, au pied du mur, se sont relancés face aux Hurricanes de Carolina, avec une première victoire dans cette série (4-2), pour revenir à 2-1. Pourtant, ce sont bel et bien les visiteurs qui ont pris l'avantage en première période, grâce à Trocheck, avant que Coyle, en toute fin de cette même période, puis Marchand, au début de la deuxième, ne renversent alors la situation. Au début de la dernière période, grâce à deux nouveaux buts de Pastrnak et Hall, les Bruins s'étaient mis à l'abri. Et le but de Slavin, en toute fin de rencontre, n'a rien changé.

Edmonton confirme

Dans la conférence Ouest, le Wild de Minnesota a repris les choses en main, après une deuxième victoire contre les Blues de St. Louis (1-5), pour mener désormais 2-1 dans cette série. Au tout début de la troisième et dernière période, Minnesota avait déjà pris le large, grâce à Greenway, Kaprizov, Zuccarello et Eriksson. Avant que Brodin ne réponde ensuite à l'unique but des locaux, marqué par O'Reilly. Enfin, dans cette même conférence Ouest, les Oilers d'Edmonton ont confirmé, contre les Kings de Los Angeles, avec une deuxième victoire consécutive (2-8), pour mener désormais 2-1 dans cette série. Au milieu de la deuxième période, les visiteurs avaient déjà inscrit cinq buts, grâce à Draisaiti et deux doublés d'Hyman et de Kane. C'est en fin de deuxième période que Kopitar et Danault ont sauvé l'honneur pour les leurs. Avant que Nugent-Hopkins, auteur d'un doublé, puis encore Kane, ne donnent encore plus d'ampleur à ce score, dans l'ultime période.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

CAROLINA HURRICANES (2) - BOSTON BRUINS (6) : 2-1

Match 1 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1

Match 2 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-2

Match 3 - Boston Bruins - Carolina Hurricanes : 4-2

Match 4 le dimanche 8 mai à Boston

Match 5 le mardi 10 mai à Raleigh

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Boston

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Raleigh



TORONTO MAPLE LEAFS (3) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-1

Match 1 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 5-0

Match 2 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 3-5

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs : 2-5

Match 4 le dimanche 8 mai à Tampa

Match 5 le mardi 10 mai à Toronto

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Tampa

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Toronto



Conférence Ouest

MINNESOTA WILD (2) - ST. LOUIS BLUES (4) : 2-1

Match 1 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 0-4

Match 2 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 6-2

Match 3 - St. Louis Blues - Minnesota Wild : 1-5

Match 4 le dimanche 8 mai à St. Louis

Match 5 le mardi 10 mai à Saint Paul

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à St. Louis

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Saint Paul



EDMONTON OILERS (5) - LOS ANGELES KINGS (6) : 2-1

Match 1 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 3-4

Match 2 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 6-0

Match 3 - Los Angeles Kings - Edmonton Oilers : 2-8

Match 4 le dimanche 8 mai à Los Angeles

Match 5 le mardi 10 mai à Edmonton

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Los Angeles

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Edmonton