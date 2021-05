Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Las Vegas y est presque, Toronto recolle

Las Vegas touche au but

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division nord

Toronto Maple Leafs (1) - Montreal Canadiens (4) : 1-1

Division ouest



Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 3-1

Premier de la saison régulière dans la division nord (celle réservée aux équipes canadiennes), Toronto était tombé de haut en s'inclinant d'entrée à domicile contre Montréal, quatrième, lors du premier match des play-offs. Mais les Maple Leafs ont remis les choses au point, en s'imposant 5-1 lors du Match 2. Si Jesperi Kotkaniemi avait ouvert le score dès la 8eme minute pour Montréal,Les Canadiens de Montréal ont notamment été plombés par leur indiscipline, avec sept suspensions de deux minutes pendant les deuxième et troisième tiers. Mais ce sont désormais eux qui vont recevoir, avec le Match 3 prévu lundi et le Match 4 mardi.Du côté de division ouest, Las Vegas touche au but, avec une troisième victoire en quatre matchs face à Minnesota. Les Golden Knights sont allés l'emporter 4-0 sur la glace du Wild grâce à Nicolas Roy (11eme et 59eme), Alex Tuch (30eme) et Mark Stone (34eme), pendant que Marc-André Fleury réussissait 35 arrêts.Ils auraient alors de grandes chances d'affronter Colorado, qui mène actuellement 3-0 contre St-Louis, la division ouest étant celle qui connait le moins de suspense dans ce premier tour des play-offs.Match 1 - Toronto Maple Leafs -: 1-2Match 2 :- Montreal Canadiens : 5-1Match 3 : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 24 maiMatch 4 : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 25 maiMatch 5 : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 27 maiMatch 6 (si nécessaire) : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 29 maiMatch 7 (si nécessaire) : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 31 maiMatch 1 - Las Vegas Golden Knights -: 0-1 (ap)Match 2 -- Minnesota Wild : 3-1Match 3 - Minnesota Wild -: 2-5Match 4 : Minnesota Wild -: 0-4Match 5 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 28 mai