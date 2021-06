Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Las Vegas revient à hauteur de Montréal

Las Vegas est de retour et ne se laisse pas abattre. Après avoir glané le premier match de la série sur leur terre, les joueurs du Nevada ont enchaîné deux défaites d’affilée et ont laissé passer les Canadiens en tête de la série. Mais avant de revenir sur leurs terres, les Golden Knights ont su égaliser au bon moment en prolongation avant un match 5 qui s'annonce déjà décisif. Après deux défaites très serrées d'un but d'écart à chaque fois, les joueurs de Vegas ont cette fois-ci fait basculer la prolongation de leur côté. Cette rencontre a d'ailleurs mis du temps à se dessiner avec aucun but d'inscrit dans cette première période surtout marquée par les arrêts répétés et sensationnels de Robin Lehner, le gardien suédois de Vegas, auteur d'une prestation XXL avec 27 arrêts durant la rencontre. Les Canadiens ont ouvert la marque en toute fin de seconde période, après une contre-attaque et une longue passe en profondeur de Nick Suzuki pour Paul Byron (39eme), qui n'a pas laissé passer l'occasion de donner l'avantage à son équipe.

Une deuxième prolongation d’affilée

Dominateur jusqu'en troisième période, les Canadiens se sont pourtant fait rejoindre par l'intermédiaire de Brayden Mcnabb (51eme), auteur de son premier but dans ces play-offs, à un moment crucial pour sa franchise. Egalité parfaite à la fin du temps réglementaire et prolongation donc entre les deux équipes. Une prolongation de courte durée toutefois, puisqu'au bout de deux minutes, les Golden Knights ont marqué inscrit le but décisif grâce au Québécois Nicolas Roy, qui profitait d'un tir repoussé dans ses pieds par le gardien des Canadiens pour offrir cette victoire ô combien importante à la franchise de Vegas.



NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-2

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 4-1

Match 2 : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-3

Match 3 - Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights : 3-2 ap

Match 4 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights : 1-2 ap

Match 5 : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 22 juin

Match 6 (si nécessaire) : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 24 juin

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 26 juin



Les quatre équipes restantes seront classées en fonction de leur nombre de points en saison régulière (59 pour Montréal, 71 pour New York, 75 pour Tampa Bay, 82 pour Las Vegas). Le premier affronte le quatrième et le deuxième est opposé au troisième.



Finale

Les deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent pour tenter de remporter la Coupe Stanley et ainsi succéder au Tampa Bay Lightning.