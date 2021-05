Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Las Vegas et Pittsburgh égalisent, Tampa Bay confirme

Tampa Bay ne compte pas lâcher sa Coupe Stanley ! Même si le Lightning n'a terminé que troisième de la division centrale lors de saison régulière, il a remis les choses au point en ce début de play-offs, en remportant ses deux premiers matchs sur la glace de Florida, qui avait fini deuxième. Après le succès 5-4 de dimanche, les champions en titre sont allés s'imposer 3-1 chez leur voisin basé à Miami. Steven Stamkos (5eme) et Ondrej Palat (15eme) ont mis le Lightning sur de bons rails dans le premier tiers, puis Mason Marchment a redonné espoir aux Panthers à la 35eme avant que Yanni Gourde ne scelle la victoire de Tampa Bay en marquant dans une cage vide à 1'25 de la fin. Porté par son gardien Andrei Vasilevskiy, auteur de 32 arrêts ce mardi, le Lightning aura désormais deux matchs à domicile pour tenter de conclure cette série.

Pittsburgh et Las Vegas reviennent à 1-1

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division centrale

Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 0-2

Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 1-1

Division ouest

Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 1-1

Dans la division centrale, Pittsburgh, qui avait été battu par les New York Islanders à domicile lors du Match 1, est revenu à 1-1 dans la série après son succès 2-1. Les Penguins ont réussi un début de rencontre parfait en menant 2-0 après quatorze minutes de jeu, grâce à Bryan Rust et Jeff Carter. Josh Bailey a inscrit le but des Islanders à la 35eme, mais aucun but n'a été marqué ensuite. Tristan Jarry, le gardien de Pittsburgh, a réussi 37 arrêts, permettant aux siens de décrocher une victoire importante, avant d'aller jouer deux matchs à New York. 1-1, c'est également le score de la série entre Las Vegas et Minnesota.Après un premier tiers sans but, c'est Mathew Dumba qui a ouvert le score pour Minnesota à la 13eme, mais Las Vegas n'a pas lâché et a marqué trois buts grâce à Jonathan Marchessault 18 secondes plus tard, et un doublé d'Alex Tuch (38eme et 60eme). Deuxième de la division ouest, Vegas (34 arrêts pour Marc-André Fleury) revient donc à hauteur avant les deux rencontres dans le Minnesota.Match 1 - Florida Panthers -: 4-5Match 2 - Florida Panthers -: 1-3Match 3 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 20 maiMatch 4 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 22 maiMatch 5 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 28 maiMatch 1 - Pittsburgh Penguins -: 3-4 (ap)Match 2 -- New York Islanders : 2-1Match 3 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 20 maiMatch 4 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 22 maiMatch 5 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 28 maiMatch 1 - Las Vegas Golden Knights -: 0-1 (ap)Match 2 -- Minnesota Wild : 3-1Match 3 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 20 maiMatch 4 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 22 maiMatch 5 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 28 mai