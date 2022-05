Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Florida qualifié, New York et Dallas restent en vie

Florida a eu le dernier mot. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 6 des demi-finales de conférence Est, les Panthers ont battu les Capitals de Washington (3-4 ap), pour remporter cette série (4-2) et valider leur ticket pour les demi-finales de conférence. Au début de la troisième et dernière période, Washington menait 2-1, grâce à Dowd et Backstrom, alors que Lomberg avait égalisé. Les visiteurs ont ensuite renversé la situation, grâce à Giroux et Barkov, avant que Oshie n'arrache ensuite la prolongation. Une prolongation durant laquelle Verhaeghe a donc envoyé les siens au septième ciel. Dans cette même conférence Est, les Rangers de New York ont égalisé à 3-3, dans leur série contre les Penguins de Pittsburgh, après leur victoire 3-5. Pourtant, les locaux ont fait le break dans la première période, grâce à Carter et Rust.

Les Stars ne lâchent rien

Dans la deuxième période, les visiteurs ont renversé la situation, grâce à un doublé de Zibanejad et un but de Kreider, avant que Malkin n'égalise. Finalement, tout s'est donc joué en toute fin de rencontre, avec deux nouveaux buts des Rangers, inscrits par Kreider et Copp. Le match 7 se déroulera dimanche, du côté de New York. Autre match 7 prévu, toujours ce dimanche, mais du côté de la conférence Ouest, entre les Calgary Flames et les Dallas Stars. Les Stars, justement, ont remporté le Game 6 (4-2). Après l'ouverture du score de Hintz dans le premier acte, Raffl a doublé la mise dans le deuxième, avant que Stone et Backlund ne ramènent les deux franchises à égalité. Dallas a fini par reprendre l'avantage, par l'intermédiaire de Heiskanen, avant que Seguin, en toute fin de rencontre, ne mette définitivement les siens à l'abri.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 4-2 >>> FLORIDA QUALIFIE

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 - Florida Panthers - Washington Capitals : 5-1

Match 3 - Washington Capitals - Florida Panthers : 6-1

Match 4 - Washington Capitals - Florida Panthers : 2-3 ap

Match 5 - Florida Panthers - Washington Capitals : 5-3

Match 6 - Washington Capitals - Florida Panthers : 3-4 ap



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 3-3

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 5-2

Match 3 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 7-4

Match 4 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 7-2

Match 5 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 5-3

Match 6 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 3-5

Match 7 le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 3-3

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 - Calgary Flames - Dallas Stars : 0-2

Match 3 - Dallas Stars - Calgary Flames : 4-2

Match 4 - Dallas Stars - Calgary Flames : 1-4

Match 5 - Calgary Flames - Dallas Stars : 3-1

Match 6 - Dallas Stars - Calgary Flames : 4-2

Match 7 le dimanche 15 mai à Calgary