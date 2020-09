Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Dallas y est presque

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Ouest (à Edmonton)

Vint ans plus tard, les Dallas Stars sont tout près d'une nouvelle finale de Stanley Cup ! Les Texans mènent en effet 3-1 dans leur finale de Conférence Ouest contre Las Vegas, après leur succès 2-1 ce samedi dans le Match 4. Les trois buts de cette partie ont tous été inscrits dans le deuxième tiers : Alex Martinez a ouvert le score pour les Golden Knights à la 28eme en supériorité numérique, puis Joe Pavelski a égalisé à la 32eme et Jamie Benn a donné la victoire à Dallas à la 40eme, là aussi en supériorité numérique. Le Match 5 aura lieu lundi, et Vegas n'a plus le droit à l'erreur !Match 1 - Las Vegas -: 0-1Match 2 -- Dallas : 3-0Match 3 -- Las Vegas : 3-2 (ap)Match 4 -- Las Vegas : 2-1Match 5 le lundi 14 septembreMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 16 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 18 septembre