Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Colorado se rapproche des demi-finales

Colorado y est presque. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 3 du premier tour dans la conférence Ouest, l'Avalanche a largement battu les Predators de Nashville (3-7), pour s'envoler dans cette série (3-0) et n'être qu'à une victoire d'une qualification pour les demi-finales de conférence. Grâce à Lehkonen et MacKinnon, en première période, les visiteurs ont pris les devants avant que les locaux ne réagissent et n'égalisent, grâce à Duchene et Tolvanen. Josi a ensuite répondu à Landeskog. En toute fin de deuxième période, l'Avalanche a fini par prendre son envol, grâce à Landeskog et Kadri, puis Toews et Nichushkin en troisième et dernière période. Colorado peut valider sa qualification dès lundi soir.

Washington a à nouveau fait sa loi

Dans cette même conférence Ouest, les Stars de Dallas ont de nouveau battu les Flames de Calgary (4-2), pour prendre les choses en main dans cette série (2-1). Jusqu'à la troisième période, les deux franchises se sont répondu. Si Dallas a ouvert la marque grâce à Faksa, Calgary a renversé la tendance, par l'intermédiaire de Lewis et Lindholm. Avant que les Stars ne renversent à leur tour la situation, grâce à un doublé de Pavelski et un but de Hintz. Enfin, dans la conférence Est, les Capitals de Washington ont aisément disposé des Panthers de Florida (6-1), pour reprendre les commandes dans cette série (2-1). Pourtant, c'est bien Florida qui avait ouvert la marque, grâce à Huberdeau. Avant donc que Washington ne réagisse, et avec la manière, grâce à Oshie, Johansson, Van Riemsdyk, Ovechkin, Carlson et Hathaway.

Les Rangers à nouveau battus

Dans cette même conférence Est, les Penguins de Pittsburgh ont à nouveau battu les Rangers de New York (7-4), pour reprendre les commandes dans cette série (2-1). Si Kakko avait su égaliser, après un but de McGinn, Pittsburgh a pris le large dans cette même première période, grâce à Carter et à un doublé de Rodrigues. La deuxième période a ensuite été entièrement à l'avantage de New York, qui est revenu, grâce à Vatrano, Panarin et Copp. Finalement, dans l'ultime période, Pittsburgh a repris le large, pour une avance, cette fois, définitive, grâce à Heinen, Guentzel et Carter.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 1-2

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 - Florida Panthers - Washington Capitals : 5-1

Match 3 - Washington Capitals - Florida Panthers : 6-1

Match 4 le lundi 9 mai à Washington

Match 5 le mercredi 11 mai à Sunrise

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Washington

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Sunrise



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 1-2

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 5-2

Match 3 - Pittsburgh Penguins - New York Rangers : 7-4

Match 4 le lundi 9 mai à Pittsburgh

Match 5 le mercredi 11 mai à New York

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Pittsburgh

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - NASHVILLE PREDATORS (8) : 3-0

Match 1 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 7-2

Match 2 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 2-1 ap

Match 3 - Nashville Predators - Colorado Avalanche : 3-7

Match 4 le lundi 9 mai à Nashville

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Nashville

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Denver



CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 1-2

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 - Calgary Flames - Dallas Stars : 0-2

Match 3 - Dallas Stars - Calgary Flames : 4-2

Match 4 le lundi 9 mai à Dallas

Match 5 le mercredi 11 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Calgary