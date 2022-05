Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Colorado et Calgary débutent bien, Florida et New York surpris d'entrée

Colorado ne pouvait pas mieux débuter. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre des play-offs de NHL, l'Avalanche a parfaitement entamé sa série du premier tour dans la conférence Ouest avec une large victoire contre les Predators de Nashville (7-2). Dès la première période, les locaux avaient largement fait la différence, avec cinq premiers buts inscrits par MacKinnon, Toews, Cogliano, Makar et Lehkonen, avant que Landeskog puis à nouveau MacKinnon aggrave la marque, avec un but dans chacune des deux dernières périodes. Deux dernières périodes durant lesquelles, en face, Duchene a inscrit un doublé, mais l'écart entre les deux franchises était bien trop grand.

Florida a pourtant mené 2-1

Dans la conférence Est, la franchise vedette n'a pas eu la même réussite. Les Panthers de Florida ont été surpris par les Capitals de Washington (2-4), à domicile. Pourtant, les locaux menaient encore 2-1 au tout début de la deuxième période, grâce à Bennett et Giroux. Les Capitals, après avoir ouvert la marque grâce à Wilson, ont donc renversé la tendance, avec trois ultimes buts inscrits dans l'ultime période par Kuznetsov, Oshie et Eller. Bonne entrée en matière également pour la franchise de Calgary, dans la conférence Ouest. Les Flames ont disposé des Stars de Dallas, sur la plus petite des marques (1-0). Un unique but inscrit en début de première période, par l'intermédiaire de Lindholm.

Pittsburgh a fait durer le plaisir

Enfin, dans la conférence Est, dans leur antre du Madison Square Garden, les Rangers de New York ont été surpris par les Penguins de Pittsburgh, qui se sont imposés au bout de trois prolongations (3-4). Un match particulièrement serré qui a pourtant vu New York mener 2-0, grâce à Fox, dans la première période, et Copp, au début de la deuxième période, avant de reprendre l'avantage, toujours dans cette même période, par l'intermédiaire de Kreider, alors que Guentzel, grâce à un doublé, avait permis aux siens d'égaliser. Juste avant la fin de cette même deuxième période, les visiteurs ont de nouveau égalisé, grâce à Rust. Et si la troisième période n'a pas permis aux deux franchises de se départager, c'est Malkin qui a fini par le faire, lors du 83e tir au but de son équipe, à presque six minutes de la fin de la troisième prolongation.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 0-1

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 le jeudi 5 mai à Sunrise

Match 3 le samedi 7 mai à Washington

Match 4 le lundi 9 mai à Washington

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Sunrise

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Washington

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Sunrise



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 0-1

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 le jeudi 5 mai à New York

Match 3 le samedi 7 mai à Pittsburgh

Match 4 le lundi 9 mai à Pittsburgh

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à New York

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Pittsburgh

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - NASHVILLE PREDATORS (8) : 1-0

Match 1 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 7-2

Match 2 le jeudi 5 mai à Denver

Match 3 le samedi 7 mai à Nashville

Match 4 le lundi 9 mai à Nashville

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Nashville

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Denver



CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 1-0

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 le jeudi 5 mai à Calgary

Match 3 le samedi 7 mai à Dallas

Match 4 le lundi 9 mai à Dallas

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Calgary