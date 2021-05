Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Colorado et Bellemare y sont presque

Duchene héros de Nashville

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Nashville Predators (4) : 2-1

Division est



Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-3

Division nord



Edmonton Oilers (2) - Winnipeg Jets (3) : 0-2

Division ouest

Colorado Avalanche (1) - St. Louis Blues (4) : 3-0

Colorado touche au but ! L'Avalanche est la seule franchise à mener 3-0 dans ce premier tour des play-offs NHL, après son succès 5-1 sur le glace de St-Louis. Il ne semble pas y avoir beaucoup de suspense dans cette série entre le premier et le quatrième de la division ouest, et les joueurs de Denver ont confirmé leurs deux premières victoires à domicile en allant gagner à l'extérieur. Si aucun but n'a été inscrit dans le premier tiers, CLes Blues étaient revenus à 1-3 grâce à un Tyler Bozak à la 37eme. Colorado aura l'occasion de conclure dimanche et ainsi se qualifier pour le deuxième tour pour la troisième saison d'affilée. Sinon, il restera deux autres chances à domicile.Boston est également bien parti pour rallier le deuxième tour, après sa troisième victoire contre Washington : 4-1 à domicile. Les Bruins, pourtant moins bien classés que les Capitals en saison régulière (3emes contre 2emes), ont facilement remporté ce match (le premier sans prolongation dans cette série), avec des buts de Brad Marchand (29eme), David Pastrnak (41eme), Charlie Coyle (42eme) et Matt Grzelcyk (55eme). Alexander Ovechkin avait ramené les joueurs de la capitale à 1-3 à la 45eme. Washington devra absolument l'emporter dimanche à la Capital One Arena, sous peine d'élimination. La rencontre a été plus serrée en revanche entre Nashville et Carolina, dans la division centrale. Les Predators, quatrièmes de la saison régulière, reviennent à 1-2 dans leur série face aux premiers, grâce à leur victoire 5-4 après prolongation. Nashville a remporté le premier tiers 2-1 grâce à Ryan Ellis et Filip Forsberg contre un but de Sebastian Aho. Puis ce sont les Hurricanes qui ont gagné le deuxième tiers 2-1 grâce à Jordan Staal et Vincent Trocheck contre un but de Mikael Granlund. Ryan Johansen a ensuite permis aux Preadators de mener 4-3, mais Brett Pesce a égalisé à 3'21 de la fin (4-4). C'est finalement Matt Duchene qui a enfilé le costume de héros en offrant la victoire à Nashville après 35 minutes de prolongation !Les joueurs vont désormais devoir récupérer avant le Match 4, dimanche toujours dans le Tennessee. Enfin, le dernier match de la nuit s'est avéré beaucoup moins prolifique en buts, lors du deuxième succès en deux matchs à l'extérieur de Winnipeg face à Edmonton dans la division nord. Alors que le score était de 0-0 après les 60 premières minutes, Paul Stastny a donné la victoire aux Jets en marquant dans la cinquième minute de la prolongation, après un match où Connor Hellebuyck a arrêté 38 tirs et encaissé aucun but. Winnipeg va désormais avoir deux matchs à domicile pour conclure.Match 1 -- Nashville Predators : 5-2Match 2 -- Nashville Predators : 3-0Match 3 -- Carolina Hurricanes : 5-4 apMatch 4 : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 23 maiMatch 5 : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 25 maiMatch 6 (si nécessaire) : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 27 maiMatch 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 29 maiMatch 1 -- Boston Bruins : 3-2 (ap)Match 2 - Washington Capitals -: 3-4 (ap)Match 3 -- Washington Capitals : 3-2 (ap)Match 4 -- Washington Capitals : 4-1Match 5 : Washington Capitals - Boston Bruins le 23 maiMatch 6 (si nécessaire) : Boston Bruins - Washington Capitals le 25 maiMatch 7 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins le 27 maiMatch 1 - Edmonton Oilers -: 1-4Match 2 - Edmonton Oilers -: 0-1 apMatch 3 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 23 maiMatch 4 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 24 maiMatch 5 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 26 maiMatch 6 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 28 maiMatch 7 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 30 maiMatch 1 -- St.Louis Blues : 4-1Match 2 -- St.Louis Blues : 6-3Match 3 - St. Louis Blues -: 1-5Stats de Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 12 minutes de jeu, 1 passe décisive, 1 tir au but, 2 tirs bloquésMatch 4 : St. Louis Blues - Colorado Avalanche le 23 maiMatch 5 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - St.Louis Blues le 25 maiMatch 6 (si nécessaire) : St. Louis Blues - Colorado Avalanche le 27 maiMatch 7 (si nécessaire) : Colorado Avalanche - St.Louis Blues le 29 mai