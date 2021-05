Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Colorado et Bellemare passent un tour

Boston a conclu sans trembler

Nashville recolle, Winnipeg s'envole

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Nashville Predators (4) : 2-2

Division est



Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-4 >>> BOSTON QUALIFIE

Division nord



Edmonton Oilers (2) - Winnipeg Jets (3) : 0-3

Division ouest

Colorado Avalanche (1) - St. Louis Blues (4) : 4-0 >>> COLORADO QUALIFIE

Il y aura un Français au deuxième tour des play-offs NHL ! Pierre-Edouard Bellemare, seul tricolore en lice dans ces phases finales 2021, s'est qualifié avec son équipe de Colorado, au détriment de St-Louis. Première de la division ouest en saison régulière, l'Avalanche n'a fait qu'une bouchée des Blues, en les battant dimanche pour la quatrième fois en quatre matchs : 5-2. Si St-Louis avait ouvert la marque à la 25eme par Vladimir Tarasenko, Colorado a ensuite marqué trois buts grâce à Brandon Saad (32eme), Gabriel Landeskog (35eme) et Mikko Rantanen (45eme). Tarasenko a réduit l'écart pour les Blues à la 49emeLes joueurs de Denver disputeront donc le deuxième tour pour la troisième saison d'affilée, contre Las Vegas ou Minnesota (3-1 dans la série).Boston verra également le deuxième tour, après sa quatrième victoire en cinq matchs face à Washington. Les Bruins, pourtant troisièmes de la division est en saison régulière, se sont offerts un quatrième succès de suite contre les Capitals, deuxièmes, et ils n'ont cette fois pas eu besoin de la prolongation.Tuukka Rask a signé 40 arrêts pour les Bruins qui, pour leur quatrième deuxième tour de suite, seront opposés à Pittsburgh ou aux New York Islanders (2-2 dans la série).Quatrième de la saison régulière dans la division centrale, Nashville donne du fil à retordre à Carolina, qui avait fini premier, avec une deuxième victoire en quatre matchs. Les Predators reviennent en effet à 2-2 dans la série grâce à leur succès 4-3 après prolongation ce dimanche. Chaque tiers-temps s'est terminé sur le score de 1-1, avec des buts de Luke Kunin (1ere), Ryan Johansen (25eme) et Nick Cousins (44eme) pour Nashville, et de Vincent Trocheck (19eme) et Brock McGinn (59eme et 61eme) pour Carolina.Il va désormais falloir récupérer, avec un Match 5 capital mardi à Raleigh. Il y a moins de suspense en revanche dans la série de la division nord entre Winnipeg, troisième, et Edmonton, deuxième. Les Jets l'ont emporté 5-4 après prolongation dimanche pour mener désormais 3-0 dans la série. Les Oilers menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 38eme grâce à un doublé de Leon Draisaitl, puis Nikolaj Ehlers a réduit l'écart pour Winnipeg, avant que Zack Kassian (39eme) et Jujhar Khaira (45eme) ne permettent à Edmonton de mener 4-1.Winnipeg aura l'occasion de conclure dès ce lundi à domicile.Match 1 -- Nashville Predators : 5-2Match 2 -- Nashville Predators : 3-0Match 3 -- Carolina Hurricanes : 5-4 apMatch 4 -- Carolina Hurricanes : 4-3 apMatch 5 : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 25 maiMatch 6 : Nashville Predators - Carolina Hurricanes le 27 maiMatch 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Nashville Predators le 29 maiMatch 1 -- Boston Bruins : 3-2 (ap)Match 2 - Washington Capitals -: 3-4 (ap)Match 3 -- Washington Capitals : 3-2 (ap)Match 4 -- Washington Capitals : 4-1Match 5 - Washington Capitals -: 1-3Match 1 - Edmonton Oilers -: 1-4Match 2 - Edmonton Oilers -: 0-1 apMatch 3 -- Edmonton Oilers : 5-4 apMatch 4 : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 24 maiMatch 5 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 26 maiMatch 6 (si nécessaire) : Winnipeg Jets - Edmonton Oilers le 28 maiMatch 7 (si nécessaire) : Edmonton Oilers - Winnipeg Jets le 30 maiMatch 1 -- St.Louis Blues : 4-1Match 2 -- St.Louis Blues : 6-3Match 3 - St. Louis Blues -: 1-5Match 4 - St. Louis Blues -: 2-5>>> Stats de Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 9'54 de jeu, 1 tir bloqué, 1 palet perdu