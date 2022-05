Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Carolina fait le break, Tampa Bay, Minnesota et Edmonton égalisent

Carolina ne plaisante décidément pas. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 2 du premier tour de conférence Est, les Hurricanes ont à nouveau tranquillement battu les Bruins de Boston (5-2). En première période, les locaux avaient alors déjà fait le break, par l'intermédiaire de Fast et Aho. Ce dernier a inscrit un doublé en tout début de deuxième période. Pour clore ce nouveau score fleuve des Hurricanes, Niederreiter y est également allé de son doublé, en fin de deuxième et troisième périodes. Deux buts ayant répondu aux deux seuls inscrits par les visiteurs, grâce à Bergeron, auteur également d'un doublé. Les Boston Bruins se doivent de réagir pour rester en vie dans cette série.

Les tenants du titre réagissent

Toujours dans cette conférence Est, le double tenant du titre, à savoir le Lightning de Tampa Bay, a montré qu'il avait de la ressource en égalisant contre les Maple Leafs de Toronto (1-1). Un deuxième match remporté 3-5. Les visiteurs ont même mené 1-5, grâce à Hedman, Perry, Kucherov, Hagel et Point. Tandis qu'à 0-2, Bunting avait réduit la marque. En toute fin de dernière période, les locaux ont marqué par l'intermédiaire de Marner et Kerfoot, mais ce réveil s'est avéré bien trop tardif.

Minnesota et Edmonton s'amusent

Dans la conférence Ouest, Minnesota a également bien réagi, après la perte du premier match. Contre les Blues de Saint Louis, le Wild s'est très largement imposé (6-2). Au tout début de la deuxième période, les locaux étaient déjà clairement à l'abri, grâce à Eriksson, auteur d'un doublé, Gaudreau et Kaprizov. Dans l'ultime période, Kaprizov a inscrit deux nouveaux buts, pour répondre aux deux inscrits par Kyrou et Tarasenko, en deuxième et troisième périodes. Enfin, dans cette même conférence, Edmonton a également remis les pendules à l'heure, et avec la manière. Contre les Kings de Los Angeles, les Oilers se sont amusés (6-0), pour égaliser à 1-1. Trois buts ont été inscrits dans la deuxième période, grâce à Draisaiti, Nurse et McLeod, puis les trois derniers dans l'ultime période, par l'intermédiaire de Kane, auteur d'un doublé, et Puljujarvi.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

CAROLINA HURRICANES (2) - BOSTON BRUINS (6) : 2-0

Match 1 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1

Match 2 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-2

Match 3 le vendredi 6 mai à Boston

Match 4 le dimanche 8 mai à Boston

Match 5 (si nécessaire) le mardi 10 mai à Raleigh

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Boston

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Raleigh



TORONTO MAPLE LEAFS (3) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 1-1

Match 1 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 5-0

Match 2 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 3-5

Match 3 le vendredi 6 mai à Tampa

Match 4 le dimanche 8 mai à Tampa

Match 5 le mardi 10 mai à Toronto

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Tampa

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Toronto



Conférence Ouest

MINNESOTA WILD (2) - ST. LOUIS BLUES (4) : 1-1

Match 1 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 0-4

Match 2 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 6-2

Match 3 le vendredi 6 mai à St. Louis

Match 4 le dimanche 8 mai à St. Louis

Match 5 le mardi 10 mai à Saint Paul

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à St. Louis

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Saint Paul



EDMONTON OILERS (5) - LOS ANGELES KINGS (6) : 1-1

Match 1 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 3-4

Match 2 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 6-0

Match 3 le vendredi 6 mai à Los Angeles

Match 4 le dimanche 8 mai à Los Angeles

Match 5 le mardi 10 mai à Edmonton

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Los Angeles

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Edmonton