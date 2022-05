Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Carolina et Toronto régalent, Minnesota et Edmonton surpris

Coup de tonnerre dans ces play-offs en NHL. Double tenant du titre, Tampa Bay a pris une bonne leçon pour son entrée en lice cette nuit à Toronto. A la Scotiabank Arena, les Maple Leafs ont en effet écrasé le Lightning pour commencer (5-0). L'Américain Auston Matthews (deux buts et une passe) et le Canadien Mitchell Marner (un but et deux passes) ont notamment fait très mal aux Floridiens, qui n'ont pas su réagir et tromper Jack Campbell, le gardien local. Réaction attendue lors du match 2 dans quelques jours pour l'équipe du Français Pierre-Edouard Bellemare. A domicile, Carolina a également connu des débuts de play-offs tranquilles avec un large succès d'entrée face à Boston (5-0). Seth Jarvis, Nino Niederreiter, Teuvo Teravainen, Vincent Trocheck et Andrei Svechnikov ont été les bourreaux des Bruins et permettent donc aux Hurricanes de prendre les devants dans cette série.

Les Blues et les Kings prennent les devants

En revanche, Minnesota et Edmonton commencent mal ces play-offs avec une défaite à domicile. Au Xcel Energy Center, le Wild a en effet été balayé par St. Louis (0-4). Lors de cette rencontre, le Canadien David Perron a été omniprésent pour sa franchise. Après avoir ouvert le score lors du premier tiers temps (7eme), l'attaquant des Blues a été impliqué dans le but du break signé Ryan O'Reilly (16eme). Par la suite, Perron a continué son récital avec deux nouvelles réalisations (37eme et 53eme). A Minnesota désormais de trouver la solution pour stopper ce dernier. Enfin, dans une rencontre riche en rebondissements, les Los Angeles Kings ont eu le dernier mot face à Edmonton (3-4). S'ils ont été menés par deux fois (2-0 puis 3-2), les Oilers sont à chaque fois revenus avant de finalement céder sur la fin sur un but de Phillip Danault (55eme).



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS

Lundi 2 mai 2022

Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1 >>> Carolina mène 1-0 dans la série

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 5-0 >>> Toronto mène 1-0 dans la série

Minnesota Wild - St. Louis Blues : 0-4 >>> St. Louis mène 1-0 dans la série

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 3-4 >>> Los Angeles mène 1-0 dans la série