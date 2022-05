A Raleigh, les Hurricanes continuent de faire le plein. Après déjà cinq victoires à domicile en autant de rencontres dans ces play-offs, Carolina a continué son sans-faute la nuit dernière en dominant à nouveau l'une des franchises de New York (2-0) pour confirmer son bon début de série. S'il avait fallu attendre la prolongation lors du match 1 pour voir les locaux s'imposer à la PNC Arena, les joueurs du Canadien Rod Brind'Amour l'ont cette fois emporté dans le temps réglementaire. Dans ce duel face aux Rangers à nouveau très serré, les Hurricanes ont pu compter sur leur défenseur canadien Brendan Smith pour ouvrir le score lors du deuxième tiers temps (36eme), pendant une infériorité des siens. Déjà buteur lors du match 1, l'attaquant finlandais Sebastian Aho a ensuite scellé la victoire de Carolina dans les dernières secondes (60eme), en profitant notamment de l'absence d'un gardien dans la cage new-yorkaise. Menés 2-0, les Rangers devront se reprendre dès dimanche à domicile.

Entre les Flames et les Oilers, c'est fou !

Décidément, cette série entre Calgary et Edmonton est partie sur des bases très élevées en terme de buts. Après les 15 réalisations du match 1 (9-6), les spectateurs présents pour l'occasion à la Scotiabank Saddledome ont cette fois pu en voir huit. En effet, lors de ce deuxième duel entre les deux franchises, les Flames ont été renversés par les Oilers dans une nouvelle rencontre spectaculaire (3-5). Si les Canadiens Michael Stone (4eme), Brett Ritchie (7eme) et Tyler Toffoli (23eme) ont permis aux locaux de parfaitement débuter, malgré la réduction du score de Duncan Keith (14eme), ce sont bien les joueurs de Jay Woodcroft qui ont eu le dernier mot. Car, ensuite, ce sont Evan Bouchard (36eme), Zach Hyman (51eme) et Leon Draisaitl (53eme) qui ont marqué et permis à Edmonton d'égaliser à 1-1 dans cette folle série. Le match 3 dimanche s'annonce d'ores et déjà palpitant.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Demi-finales



Conférence Est

CAROLINA HURRICANES (2) - NEW YORK RANGERS (4) : 2-0

Match 1 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-1 (ap)

Match 2 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-0

Match 3 le dimanche 22 mai à New York

Match 4 le mardi 24 mai à New York

Match 5 (si nécessaire) le jeudi 26 mai à Raleigh

Match 6 (si nécessaire) le samedi 28 mai à New York

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à Raleigh



Conférence Ouest

CALGARY FLAMES (3) - EDMONTON OILERS (5) : 1-1

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 9-6

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 3-5

Match 3 le dimanche 22 mai à Edmonton

Match 4 le mardi 24 mai à Edmonton

Match 5 (si nécessaire) le jeudi 26 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le samedi 28 mai à Edmonton

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à Calgary