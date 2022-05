Hockey sur glace - NHL (Play-offs) : Bellemare buteur et vainqueur avec Tampa Bay

LE PREMIER BUT DANS CES PLAYOFFS POUR PIERRE-ÉDOUARD BELLEMARE 🇫🇷 ! #STANLEYCUP pic.twitter.com/1yjJVhQzRp

— Charles Trognon (@CharlesTrognon) May 9, 2022

St-Louis et Los Angeles déroulent et égalisent

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS

Dimanche 8 mai 2022

Troisième but en 60 matchs de play-offs NHL pour Pierre-Edouard Bellemare ! L'attaquant français de 37 ans, auteur de 9 buts en saison régulière avec Tampa Bay, double champion en titre, a ouvert son compteur en phase finale (il avait déjà marqué deux buts en play-offs avec Colorado en 2020), lors de la large victoire 7-3 du Lightning sur Toronto dimanche, qui permet aux Floridiens de revenir à 2-2 dans la série. Après seulement huit minutes de jeu, Tampa Bay avait déjà fait une belle différence, en menant 3-0 grâce à Steven Stamkos, Pierre-Edouard Bellemare donc, et Pat Marron.William Nylander a réussi un doublé pour redonner un peu d'espoir aux Maple Leafs (5-2 à huit minutes de la fin), mais Ondrej Palat et Ross Colton ont scellé la victoire du champion, le but de Jale Muzzin pour Toronto s'avérant anecdotique. Les deux équipes se retrouveront mardi au Canada pour le Match 5.Le score est également de 2-2 dans la série entre St-Louis et Minnesota, après la victoire 5-2 des Blues à domicile. Le score était de 1-1 à la fin du premier tiers, après un but de Jordan Kyrou pour St-Louis et de Kirill Kaprizov pour Minnesota. Mais les Blues se sont envolés dans le deuxième tiers grâce à David Perron et de nouveau Kyrou. Matthew Boldy a réduit l'écart pour le Wild en début de dernier tiers, avant que Perron et Ryan O'Reilly n'assurent la victoire des joueurs du Missouri. Le Match 5 aura lieu mardi dans le Minnesota., avec deux buts dans le premier tiers signés Trevor Moore et Troy Stecher, et deux buts dans le dernier signés Carl Grundstrom. Match 5 mardi également.- Carolina Hurricanes : 5-2 >>> Deux victoires partout dans la série- Minnesota Wild : 5-2 >>> Deux victoires partout dans la série- Toronto Maple Leafs : 7-3>>> Deux victoires partout dans la série>>> Stats de Pierre-Edouard Bellemare (TAM) : 11 minutes de jeu, 1 but, 2 tirs- Edmonton Oilers : 4-0 >>> Deux victoires partout dans la série