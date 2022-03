Hockey sur glace - NHL : Ovechkin troisième meilleur marqueur de l'histoire

BLINK AND YOU'LL MISS IT pic.twitter.com/wHBArGf6Iu

Ovechkin, l'homme d'une seule franchise

Alex Ovechkin un peu plus dans la légende de la NHL ! L'ailier gauche russe de 36 ans est devenu ce mardi le troisième meilleur buteur de l'histoire de la grande Ligue de hockey, en marquant son 767eme but lors de la victoire de son équipe des Washington Capitals contre les New York Islanders.« C'est plutôt incroyable. Je dépasse des grands, des légendes, c'est historique. Ça va rester inscrit pour toujours, et j'espère qu'un jour quelqu'un va battre mon record. On verra bien, a réagi le buteur russe. C'est spécial. Si Jaromir n'était pas allé dans la KHL (pendant trois saisons entre 2008 et 2011), je pense qu'il serait au deuxième rang, peut-être premier, mais c'est comme ça. Je suis heureux d'être maintenant le joueur européen, le Russe, avec le plus de buts. C'est plutôt génial. »« Alex "The Great 8", félicitations, lui a répondu Jagr dans une vidéo publiée par les Capitals sur leur compte Twitter. Tu es maintenant devenu le meilleur buteur de l'histoire parmi les joueurs européens, mais continue à marquer.» Agé de 50 ans, le Tchèque joue toujours en effet, dans son championnat national. Drafté en première position en 2004 en provenance du Dinamo Moscou, Alex Ovechkin a disputé toute sa carrière NHL avec les Capitals et a remporté un titre de champion, en 2018. Cette saison, il a déjà inscrit 37 buts en 59 matchs, et Washington occupe la 4eme place de la Conférence Est, à 21 matchs de la fin de saison régulière.