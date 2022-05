Hockey sur glace - NHL : New York égalise, Edmonton se rapproche de la finale

Si Tampa Bay a déjà décroché son billet pour la finale de la Conférence Est NHL, le suspense reste entier dans la deuxième demie, où les New York Rangers sont revenus à 2-2 dans leur série contre Carolina, en s'imposant 4-1 à domicile ce mardi. Les New Yorkais menaient 3-0 après une grosse demi-heure de jeu, grâce à Frank Vatrano, Adam Fox et Mika Zibanejad, puis les Hurricanes ont réduit l'écart à la 57eme par Teuvo Teravainen, mais moins de cinq minutes plus tard, Andrew Copp a scellé la victoire des joueurs de Big Apple. La série va désormais retourner en Caroline du Nord, où les Hurricanes tenteront de préserver leur invincibilité à domicile dans ces play-offs 2022 (six victoires).

Match fou à Edmonton

A l'Ouest, Edmonton se rapproche d'une première finale de Conférence depuis 2006, après sa victoire 5-3 contre Calgary dans le derby canadien, qui lui permet de mener 3-1 dans la série. Les Oilers ont entamé le match de la meilleure des façons en menant 3-0 à la fin du premier tiers grâce à Ryan Nugent-Hopkins, Zach Hyman et Evander Kane, le meilleur buteur de ces play-offs. Mais Elias Lindholm, Mikael Backlund et Rasmus Andersson ont égalisé entre la 30eme et la 51eme minute (3-3) pour redonner espoir aux Flames. Des Flames éteintes dans les cinq dernières minutes du match par de nouveaux buts signés Nugent-Hopkins et Kane. La série retourne à Calgary se jeudi.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Demi-finales



CAROLINA HURRICANES (2) - NEW YORK RANGERS (4) : 2-2

Match 1 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-1 (ap)

Match 2 - Carolina Hurricanes - New York Rangers : 2-0

Match 3 - New York Rangers - Carolina Hurricanes : 3-1

Match 4 - New York Rangers - Carolina Hurricanes : 4-1

Match 5 le jeudi 26 mai à Raleigh

Match 6 le samedi 28 mai à New York

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à Raleigh



Conférence Ouest

CALGARY FLAMES (3) - EDMONTON OILERS (5) : 1-3

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 9-6

Match 1 - Calgary Flames - Edmonton Oilers : 3-5

Match 3 - Edmonton Oilers - Calgary Flames : 4-1

Match 4 - Edmonton Oilers - Calgary Flames : 5-3

Match 5 le jeudi 26 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le samedi 28 mai à Edmonton

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à Calgary