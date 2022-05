HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 0-1

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 le jeudi 5 mai à Sunrise

Match 3 le samedi 7 mai à Washington

Match 4 le lundi 9 mai à Washington

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Sunrise

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Washington

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Sunrise



CAROLINA HURRICANES (2) - BOSTON BRUINS (6) : 2-0

Match 1 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-1

Match 2 - Carolina Hurricanes - Boston Bruins : 5-2

Match 3 le vendredi 6 mai à Boston

Match 4 le dimanche 8 mai à Boston

Match 5 (si nécessaire) le mardi 10 mai à Raleigh

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Boston

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Raleigh



TORONTO MAPLE LEAFS (3) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 1-1

Match 1 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 5-0

Match 2 - Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning : 3-5

Match 3 le vendredi 6 mai à Tampa

Match 4 le dimanche 8 mai à Tampa

Match 5 le mardi 10 mai à Toronto

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Tampa

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Toronto



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 0-1

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 le jeudi 5 mai à New York

Match 3 le samedi 7 mai à Pittsburgh

Match 4 le lundi 9 mai à Pittsburgh

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à New York

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Pittsburgh

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - NASHVILLE PREDATORS (8) : 1-0

Match 1 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 7-2

Match 2 le jeudi 5 mai à Denver

Match 3 le samedi 7 mai à Nashville

Match 4 le lundi 9 mai à Nashville

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Nashville

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Denver



MINNESOTA WILD (2) - ST. LOUIS BLUES (4) : 1-1

Match 1 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 0-4

Match 2 - Minnesota Wild - St. Louis Blues : 6-2

Match 3 le vendredi 6 mai à St. Louis

Match 4 le dimanche 8 mai à St. Louis

Match 5 le mardi 10 mai à Saint Paul

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à St. Louis

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Saint Paul



CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 1-0

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 le jeudi 5 mai à Calgary

Match 3 le samedi 7 mai à Dallas

Match 4 le lundi 9 mai à Dallas

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Calgary



EDMONTON OILERS (5) - LOS ANGELES KINGS (6) : 1-1

Match 1 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 3-4

Match 2 - Edmonton Oilers - Los Angeles Kings : 6-0

Match 3 le vendredi 6 mai à Los Angeles

Match 4 le dimanche 8 mai à Los Angeles

Match 5 le mardi 10 mai à Edmonton

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 12 mai à Los Angeles

Match 7 (si nécessaire) le samedi 14 mai à Edmonton



Demi-finales

Conférence Est

FLORIDA PANTHERS ou WASHINGTON CAPITALS - TORONTO MAPLE LEAFS ou TAMPA BAY LIGHTNING

CAROLINA HURRICANES ou BOSTON BRUINS - NEW YORK RANGERS ou PITTSBURGH PENGUINS



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE ou NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD ou ST. LOUIS BLUES

CALGARY FLAMES ou DALLAS STARS - EDMONTON OILERS ou LOS ANGELES KINGS