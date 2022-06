Hockey sur glace - NHL (finale) : Colorado, quel carton !

Deux fois plus de tirs côté Avalanche

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finale de Coupe Stanley

COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-0

A la recherche d'une première Coupe Stanley depuis 2001, Colorado n'a jamais semblé aussi près ! L'Avalanche a remporté son septième match de play-offs d'affilée ce samedi contre Tampa Bay, pour mener désormais 2-0 dans cette finale. Et les joueurs de Denver, vainqueurs du Match 1 sur le score de 4-3 après prolongation, n'ont cette fois pas fait dans le détail : ils ont étrillé le double champion en titre sur le score de 7-0 !grâce à Nichushkin (en supériorité numérique), Manson et Burakovsky. Nichushkin et Helm ont corsé l'addition dans le deuxième tiers, puis Makar s'est offert un doublé dans le troisième. La fin de match a été marquée par une bagarre générale qui a valu quatre expulsions pour quatre minutes de chaque côté.Preuve de la supériorité de l'Avalanche, elle a tiré 30 fois au but, contre 16 pour le Lightning, complètement déboussolé lors de cette rencontre. « Je ne sais pas si notre plan de match était parfait, mais l'exécution était très près de la perfection, a fait valoir l'entraîneur de Colorado Jared Bednar. De haut en bas de la formation, les gars ont tout donné. Autant j'avais aimé certaines portions du premier match, autant j'ai l'impression que nous avons franchi une autre étape ce soir. »Tampa Bay a tout intérêt à en gagner au moins un pour conserver ses espoirs de triplé ce qui, rappelons-le, n'a plus été réussi depuis les New York Islanders, qui avaient même signé un quadruplé entre 1980 et 1983.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 7-0Match 3 le lundi 20 juin à Tampa BayMatch 4 le mercredi 22 juin à Tampa BayMatch 5 (si nécessaire) le vendredi 24 juin à DenverMatch 6 (si nécessaire) le dimanche 26 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le mardi 28 juin à Denver