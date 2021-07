Hockey sur glace - NHL - Columbus : Le gardien Matiss Kivlenieks est décédé à 24 ans

Huit matchs NHL durant sa carrière

Le monde de la NHL est en deuil. Le gardien letton de Columbus Matiss Kivlenieks est en effet décédé, à l’âge de 24 ans, a fait savoir ce lundi la franchise de l’Ohio. Le jeune joueur letton est décédé dans le Michigan, dans le cadre de la fête nationale américaine (le 4 juillet) après une chute qui a provoqué une grave blessure à la tête. « Nous sommes sur le choc et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks, et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa mère, Astrida, sa famille et ses amis en ces moments des plus tragiques. 'Kivi' était un jeune homme exceptionnel qui accueillait chaque journée et chaque personne avec un sourire, et l'impact qu'il a eu avec l'organisation lors de ces quatre années ne sera pas oublié », a écrit dans un communiqué le président des opérations hockey des Blue Jackets, où évolue le Français Alexandre Texier, John Davidson.« La Ligue nationale de hockey est attristée d'apprendre le décès soudain et tragique du gardien Matiss Kivlenieks, a déclaré le commissionnaire de la NHL Gary Bettman. Au nom de la famille de la NHL, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers, autant chez les Blues Jackets qu'au sein de la formation de sa Lettonie. Son amour pour la vie et sa passion pour notre sport manqueront profondément à tous ceux qui ont eu la chance de l'avoir comme coéquipier et comme ami. »Il a également participé au championnat du monde 2021 avec la Lettonie, à domicile, où il a disputé quatre matchs et contribué à la victoire 2-0 contre le Canada.