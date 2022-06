Hockey sur glace - NHL : Colorado se qualifie pour sa troisième finale

Lehkonen, ce héros

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finales de Conférence

Incroyable Colorado Avalanche ! La franchise basée à Denver, qui avait déjà remporté son premier tour de play-offs 4-0 contre Nashville, puis avait éliminé St-Louis 4-2, a de nouveau "sweepé" une équipe, en l'occurrence Edmonton, pour rallier la finale de la Coupe Stanley.Si Makar avait permis à Colorado de prendre les devants dès la 4eme minute (0-1), Edmonton a très bien réagi dans le deuxième tiers en marquant trois buts, par Hyman, Nugent-Hopkins et McDavid (le meilleur marqueurs des play-offs, avec 33 points), sans en encaisser (3-1). Mais il fallait encore tenir vingt minutes, et les Oilers n'y sont pas parvenus.Toews a remis Colorado à -1 au tout début du troisième tiers (3-2), puis Hyman s'est offert son deuxième but de la soirée (4-2), avant que l'Avalanche ne déferle sur la franchise canadienne, avec trois buts signés Landeskog, MacKinnon et Rantanen (4-5). Il restait alors un peu plus de cinq minutes à jouer, et Edmonton s'est arraché pour égaliser, grâce à Kassian (5-5), et il a donc fallu disputer une prolongation.Ironie du sort, c'est déjà le Finlandais qui avait envoyé les Canadiens de Montréal en finale l'an passé ! Après 1996 (saison de son arrivée à Colorado, en provenance de Québec) et 2001, Colorado va donc disputer la troisième finale de Coupe Stanley de son histoire. Ce sera contre les New York Rangers ou les doubles champions en titre, Tampa Bay, et l'Avalanche partira favorite, sans aucun doute.Match 1 -- Edmonton Oilers : 8-6Match 2 -- Edmonton Oilers : 4-0Match 3 - Edmonton Oilers -: 2-4Match 4 - Edmonton Oilers -: 5-6 ap