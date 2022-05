Hockey sur glace - NHL : Colorado repasse en tête

St-Louis n'arrive pas à égaliser et encaisse deux buts



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Demi-finales

COLORADO AVALANCHE (1) - ST. LOUIS BLUES (4) : 2-1

Colorado reprend l'avantage de la glace ! Première de la saison régulière dans la Conférence Ouest, l'Avalanche n'avait remporté qu'un seul de ses deux matchs à domicile au début de cette demi-finale contre St-Louis, quatrième. Mais la franchise basée à Denver a remis les pendules à l'heure lors du Match 3, en allant s'imposer 2-5 dans le Missouri pour mener cette série 2-1.avec son défenseur Calle Rosen et avec l'attaquant de l'Avalanche Nazem Kadri. « C'est difficile, a avoué le capitaine des Blues Ryan O'Reilly. "Binner" est l'âme de cette équipe. Il jouait de façon incroyable. Cette blessure a stoppé notre momentum. Nous avons mis trop de temps à nous retrouver. Ces choses-là arrivent. Nous avons de la profondeur. Nous aurions pu faire un meilleur effort pour retrouver notre rythme. »Cette blessure a en effet perturbé les joueurs de St-Louis, qui ont ensuite encaissé trois buts en un peu moins d'une demi-heure, par Logan O'Connor (11eme), Nazem Kadri (34eme) et Artturi Lehkonen (38eme). Les Blues ont réagi juste avant la fin du deuxième tiers, avec un but signé Ryan O'Reilly (2-3, 40eme). Mais St-Louis n'a pas réussi à égaliser dans le dernier tiers, etC'est donc une défaite pour St-Louis, qui aura toutefois l'occasion d'égaliser lundi, en recevant le Match 4. En cas de nouvelle défaite des Blues, l'Avalanche aurait l'occasion de conclure à domicile dès mercredi.Match 1 -- St. Louis Blues : 3-2 apMatch 2 - Colorado Avalanche -: 1-4Match 3 - St. Louis Blues -: 2-5Match 4 le lundi 23 mai à St-LouisMatch 5 le mercredi 25 mai à DenverMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 27 mai à St-LouisMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 29 mai à Denver