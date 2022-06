Hockey sur glace - NHL : Colorado fait le show

Favori des play-offs NHL grâce à son statut de meilleure équipe de la saison régulière encore en lice et à son parcours jusque-là dans cette phase finale (deux défaites pour huit victoires), Colorado n'a pas manqué ses débuts dans la finale de la Conférence Ouest, avec une victoire spectaculaire contre Edmonton. L'Avalanche a déferlé sur les Oilers, qui se sont inclinés 8-6, devant 18 044 fans réunis à Denver. Le premier tiers-temps a donné le ton, avec un score de 3-2 en faveur de Colorado grâce à Compher, MacKinnon et Makar, contre des buts de Kane (le meilleur buteur de ces play-offs, avec 13 buts) et Hyman. Puis dans le deuxième, l'Avalanche a corsé l'addition, avec un score de 4-2 grâce à Kadri, Rantanen, Compher et Cogliano, contre des buts de McLeod et McDavid (le meilleur marqueur de ces play-offs, avec 29 points), malgré la sortie sur blessure de son gardien Darcy Kuemper, auteur de 13 arrêts jusque-là.

Edmonton y a cru

Le score était donc de 7-4 à l'entrée du dernier tiers, et Edmonton a cru à l'exploit en revenant à 7-6 grâce à Ryan et Nugent-Hopkins. Il restait alors un peu plus de sept minutes à jouer, mais à 22 secondes de la fin, Landeskog a scellé le sort de cette rencontre en marquant le huitième but de la franchise basée à Denver. Le Match 2 se déroulera jeudi, toujours à la Ball Arena. Une salle où Colorado a subi ses deux défaites en play-offs (contre St-Louis au tour précédent). Il y a donc de l'espoir pour les Oilers.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Finales de Conférence



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - EDMONTON OILERS (5) : 1-0

Match 1 - Colorado Avalanche - Edmonton Oilers : 8-6

Match 2 le jeudi 2 juin à Denver

Match 3 le samedi 4 juin à Edmonton

Match 4 le lundi 6 juin à Edmonton

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 8 juin à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 10 juin à Edmonton

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 12 juin à Denver