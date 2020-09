Hockey sur glace - NHL : Colorado et Bellemare s'offrent un match 7 !

Colorado et Pierre Edouard-Bellemare peuvent continuer d'y croire. Mal embarqués après avoir perdu les deux premières rencontres (5-3 et 5-2), puis de nouveau au bord du gouffre après avoir subi une troisième défaite (5-4), lors du Match 4, l'Avalanche et son Français ont encore joué les miraculés, mercredi à l'occasion de la sixième rencontre. Comme ils y étaient déjà parvenus deux jours plus tôt, Bellemare et les siens ont de nouveau largement battu Dallas (4-1) et arraché du même coup un match 7 face aux Stars, vendredi toujours à Edmonton. Le match avait pourtant mal débuté pour Colorado, puisque ce sont les Texans qui avaient les premiers trouvé l'ouverture, grâce à Miro Heiskanen après 18 minutes de jeu. Heureusement pour l'Avalanche, dans l'obligation de ne pas perdre le match de trop s'il souhaitait rester en vie, Nikita Zadorov a eu la bonne idée de très vite réagir (20eme minute) et d'empêcher son équipe de douter.

Comme on se retrouve...

NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour

Conférence Ouest (à Edmonton)

Un sursaut d'autant plus important qu'il a débouché sur une pluie de buts de Colorado. Makar, en début de deuxième période, a le premier montré la voie à l'Avalanche, avant que Rantanen et MacKinnon, dans une cage désertée, n'enfoncent le clou dans la troisième et dernière période, pour une victoire finale 4 buts à 1 du Colorado et de Bellemare. Ce dernier termine la partie avec 15'30 de jeu, pour un tir, deux charges et un tir adverse bloqué à son compteur. Le Frenchy et les siens vont maintenant pouvoir se pencher sur ce match 7 qui les attend face à Dallas, eux qui n'en ont plus gagné depuis... 18 ans (lors des play-offs 2002). En ce qui concerne les Stars, il faut remonter à encore plus longtemps : en 1999.Les deux équipes se retrouveront vendredi pour un nouveau match couperet, 21 ans plus tard.Match 1 - Colorado -: 3-5Match 2 - Colorado -: 2-5Match 3 - Dallas -: 4-6Match 4 -- Colorado : 5-4Match 5 -- Dallas : 6-3Match 6 - Dallas -: 1-4Match 7 le vendredi 4 septembre