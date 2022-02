Il y a eu les Buccaneers de Tampa Bay l'an dernier, il y a désormais les Rams de Los Angeles. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Rams sont devenus la deuxième franchise à disputer et remporter le Super Bowl à domicile, grâce à leur succès contre les Cincinnati Bengals (20-23). Favoris de cette opposition disputée au SoFi Stadium, les Angelinos ont vite pris l'ascendant dans le match grâce à la merveilleuse passe du quarterback Matthew Stafford (34 ans) en direction du receveur Odell Beckham Jr, dans la end-zone. Le touchdown et l'extra-point marqués, les hommes de Sean McVay muselaient ensuite le maître à jouer des Bengals, Joe Burrow. Si Cincinnati revenait dans la partie grâce à un field goal en fin de premier quart-temps, Los Angeles reprenait un matelas d'avance grâce au touchdown du meilleur élément offensif de l'année, Cooper Kupp. Revanchard, Joe Burrow ne se laissait pas intimider par l’événement et ramenait peu à peu sa franchise vers la end-zone adverse jusqu'à voir son compatriote Higgins être à la réception d'une jolie passe de Mixon sur un jeu renversé. Dominateurs en début de partie, les Rams subissaient un premier coup du sort. Sur une passe anodine, Odell Beckham Jr, opéré d'une rupture des ligaments croisés en 2020, s'écroulait sur la pelouse en se tenant le genou sans avoir subi un contact. Contraint de sortir, l'ancien receveur des Browns n'est plus apparu par la suite. L'absence d'« OBJ » se faisait ressentir sur les phases offensives et pour ne rien arranger, Matthew Stafford se faisait intercepter peu avant la mi-temps. Heureusement pour eux, les Bengals n'ont pas bien négocié ce fait de match (13-10 pour LA à la mi-temps).





Kupp au top, Burrow muselé



Au retour des vestiaires (après un show magnifique), la donne était sensiblement différente. Malmenés, les Bengals revenaient avec le couteau entre les dents et réduisaient l'écart sur leur première tentative du troisième quart-temps grâce à Higgins. Dans la foulée, Matthew Stafford était une nouvelle fois intercepté et confirmait la baisse de régime de la franchise de la Cité des Anges. Un field goal de chaque côté plus tard, la défense des Rams sifflait la fin de la récréation sous l'impulsion d'Aaron Donald et Von Miller. Joe Burrow, sacké à sept reprises dans ce match, n'avait plus le temps pour toucher ses coéquipiers tandis que les Rams frappaient une dernière fois sur un touchdown de Cooper Kupp pour passer devant Cincinnati au tableau d'affichage, tout en se protégeant d'un éventuel retour à une minute du terme. Grâce à ce succès en Californie, les Angelinos s'offrent ce premier « véritable » titre à la maison avec une équipe dont on n'attendait pas forcément ce niveau en début de saison. Les voilà désormais tout en haut de l'affiche hollywoodienne. Les nouvelles stars, ce sont eux.