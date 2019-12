C’est la deuxième qualification en trois saisons pour les Bills sous la direction du head coach Sean McDermott, mais aussi la plus convaincante, la franchise des Bills atteignant la barre des 10 victoires en saison régulière pour la première fois depuis 1999. Ce sera aussi une première pour leur quarterback, Josh Allen, qui inscrit le premier touchdown à la course et lance le deuxième à Tyler Kroft au 4ème QT.

L’essentiel est ainsi assuré.

La rencontre s’annonçait défensive entre deux des équipes les mieux pourvues dans ce domaine, mais l’équilibre global était meilleur du côté des Bills avec un jeu de course très performant construit autour du rookie Devin Singletary et du vétéran Frank Gore. Quelques passes bien dosées par Allen, un meilleur contrôle du temps de possession en attaque et une défense remarquable qui finit avec cinq ballons volés (dont quatre interceptions) et quatre sacks.

Côté Steelers, on restera sur le sentiment d’une équipe volontaire, mais en manque d’arguments sérieux, malgré le retour du running back James Conner, absent lors des quatre derniers matchs. Les Steelers s’inclinent donc assez logiquement, mais conservent une position favorable pour les Wildcards. Ils doivent pour ce faire remporter leur deux derniers matchs sous peine d’échanger leur 6ème place provisoire avec les Titans du Tenessee, qui comptent comme eux, 8 victoires pour 6 défaites.