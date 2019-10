Les Seattle Seahawks ont eu le dernier mot face aux Los Angeles Rams (30-29), jeudi soir, lors de la belle affiche qui lançait la 5e semaine de NFL.

Les hommes de Pete Carroll ont pu compter sur un grand Russell Wilson, qui a lancé quatre passes de touchdown, dont celle pour Chris Carson pour prendre l'avantage à un peu plus de deux minutes de la fin. Les Seahawks ont ensuite tenu grâce à leur défense, et notamment l'interception de Tedric Thompson, et grâce à un petit coup de pouce de Greg Zuerlein, le kicker des Rams, qui a raté une tentative à 44 yards pour la victoire.

Seattle poursuit ainsi son bon début de saison avec une quatrième victoire en cinq matches (4-1). Les Rams, eux, enregistrent leur deuxième défaite (3-2).