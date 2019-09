Alors qu'ils comptent parmi les favoris attendus pour le Super Bowl, les Saints de la Nouvelle-Orléans ont eu toutes les peines du monde à battre Houston (30-28), lundi soir, en clôture de la 1ère semaine de NFL.

Les coéquipiers de Drew Brees ont arraché la victoire sur un coup de pied de Will Lutz à la dernière seconde, pour répondre au touchdown marqué par Kenny Stills pour les Texans, qui avaient pris l'avantage à moins d'une minute de la fin du match.

Dans l'autre rencontre du soir, les Oakland Raiders, pas perturbés par le feuilleton Antonio Brown (le receveur superstar coupé par la franchise californienne après une série d'épisodes rocambolesques), ont bien lancé leur saison face aux Denver Broncos (24-16). Les hommes de Jon Gruden ont pu compter sur les deux touchdowns à la course de leur running-back Josh Jacobs.

