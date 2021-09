Patrick Mahomes est peut-être le meilleur quarterback du monde mais son équipe n'est pas invincible. Les Baltimore Ravens l'ont prouvé dimanche soir en remportant leur première victoire de la saison, après avoir chuté la semaine dernière face aux Raiders de Las Vegas. L'équipe de Lamar Jackson l'a emporté sur le fil 36-35. Pourtant, rien n'était gagné pour Jackson, qui s'est fait intercepter au bout de quarante secondes de jeu et a concédé un Touchdown de Tyronn Mathieu après son second lancer (0-7). Son équipe a alors couru après le score durant tout le match. Les Ravens ont d'abord égalisé grâce à Devin Duvernay, qui récupérait un ballon perdu par la défense adverse (7-7), puis se retrouvaient de nouveau menés après une passe de 33 yards de Patrick Mahomes vers Demarcus Robinson (7-14). Latavius Murray signait ensuite un touchdown et remettait du même coup les deux équipes dos à dos. À partir de ce moment-là, le match allait prendre des allures de véritable feu d'artifice offensif et les défenseurs souffrir. En premier lieu ceux de Baltimore avec à la baguette un Patrick Mahomes déchaîné et à la tête de grosses statistiques encore une fois (24/31, 343 yards, 3 touchdowns et 1 interception). Le Texan a été bien aidé par Travis Kelce (7 réceptions, 109 yards et 1 TD) et Darrell Williams pour inscrire deux touchdowns précieux et prendre une large avance (35-24) à la fin du troisième quart-temps.

Une fin de match renversante



L'équipe du Maryland semblait alors dos au mur face aux doubles finalistes des deux dernières éditions du Super Bowl, mais c'était sans compter sur un Lamar Jackson en mode MVP. Le meilleur joueur de la saison 2019 (18/26, 239 yards, 1 touchdown et deux interceptions + 16 courses, 107 yards et 2 TDs) allait inscrire deux touchdownsà la course et permettre, avec un 12-0 dans le dernier quart-temps, aux siens de repasser devant pour un petit point (36-35) à trois minutes de la fin. Les Ravens ont alors resserré leur défense jusqu’à la fin et provoqué une perte de balle de Clyde Edwards-Helaire par l’intermédiaire de leur rookie Odafe Oweh à seulement 1'22 de la fin. Une action décisive venue clôturer la victoire de Lamar Jackson et Baltimore. L'équipe coachée par John Harbaugh reste ainsi désormais sur un bilan d'une victoire et une défaite. Ce qui la place à égalité avec les trois autres équipes de cette division AFC nord qui sera très disputée cette saison.