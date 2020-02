Kansas City attendait ça depuis un demi-siècle. Cinquante ans après leur premier et unique sacre jusqu’alors, en 1970, les Chiefs se sont hissés dimanche au sommet de la NFL en remportant à Miami aux dépens de San Francisco (31-20) le deuxième Super Bowl de leur histoire, après leur succès à la Nouvelle-Orléans face aux Minnesota Vikings (23-7). Mais si la franchise du Missouri n’avait pas tremblé cinquante ans plus tôt pour soulever son premier trophée, elle a dû s’employer dimanche en Floride face aux 49ers avant d’obtenir la délivrance. Au moment d’entamer le dernier quart-temps, le futur vainqueur comptait en effet dix points de retard (20-10) face au quintuple lauréat dont la dernière victoire commence néanmoins à dater (1995). Patrick Mahomes, héros des Chiefs lors de ce Super Bowl, est alors entré dans la danse.

Pourtant intercepté à deux reprises auparavant dans le match, le quarterback de 24 ans a terminé la rencontre en boulet de canon. Le petit prodige de 24 ans élu MVP lors de sa première saison en NFL et donc sacré dès la deuxième s’est chauffé sur une première passe, qui a abouti au touchdown (signé Travis Kelce) qui a complètement relancé son équipe. Les Chiefs n’accusaient alors plus que trois points de retard (20-17). Mahomes remettait ça quatre minutes plus tard, cette fois avec un service parfait à l’attention de Damien Williams.

Ce dernier était tout près de sortir des limites du terrain. Il semait d’ailleurs le doute dans la tête des arbitres, qui prenaient le temps de revoir l’action à la vidéo avant de… valider ce deuxième TD 24-20, 58eme), rapidement suivi par un troisième une minute plus tard pour les Big Reds, encore par Williams (31-20, 59eme), après un sprint sur 38 yards. Mahomes a naturellement été désigné MVP de ce Super Bowl, tandis que le trophée né de l’imagination de Lamar Hunt retourne sur les terres du fondateur des… Chiefs.