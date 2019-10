Les champions en titre se portent bien. Les Patriots en ont fait une nouvelle démonstration en corrigeant les Giants 35-14.

De quoi leur permettre de préserver leur invincibilité avec une sixième victoire en six matches.Et une nouvelle fois, Tom Brady a montré la voie, terminant avec 334 yards lancés, 31 passes complétées sur 41 et deux touchdowns inscrits à la course à défaut d'en délivrer un à la passe.