Patrick Mahomes (24 ans) fait sauter la banque. Lié à Kansas City jusqu'en 2022, le quarterback superstar des Chiefs s'apprête à prolonger de dix ans pour un total de 503 millions de dollars (environ 446 millions d'euros), avec une clause garantie blessure fixée à 140 millions de dollars a révélé ESPN lundi, précisant que le nouvel engagement de Mahomes chez les Chiefs n'entrera en vigueur qu'une fois son bail arrivé à expiration, soit l'année prochaines. Le Texan, vainqueur de son premier Super Bowl en février dernier au Hard Rock Stadium de Miami (31-20 aux dépens des San Francisco 49ers), paraphera ainsi le plus gros contrat de l'histoire du sport. Avec le jackpot qui attend Mahomes, le MVP de NFL de la saison dernière reléguera ainsi loin dans son rétroviseur le voltigeur de la franchise de baseball des Los Angeles Angels (MLB) et sa prolongation de deux ans en mars 2019 avec à la clé un contrat de 426,5 millions de dollars.





Les félicitations de LeBron James

LeBron had to ask Mahomes for some of that new money 😂🤑 pic.twitter.com/MIUDAvZ0JJ

— ESPN (@espn) July 7, 2020







Sachant que Mahomes, devenu à peine débarqué en NFL (il avait été drafté en 10eme position par les Chiefs en 2017) le premier joueur de la ligue à obtenir le titre suprême et à être élu meilleur joueur avant même d'atteindre ses 25 ans, percevra 2,8 millions de dollars pour cette saison et 24,8 la saison à venir à titre d'année optionnelle, c'est un montant total de 530 millions de dollars que touchera sur les douze prochaines années la nouvelle star du football américain. Un contrat-record et le plus lucratif jamais vu dans l'histoire de la NFL (le précédent record appartenait au quarterback des Atlanta Falcons Matt Ryan, qui avait prolongé pour 150 millions de dollars sur cinq ans il y a deux ans) et même du sport tout entier. Et dire que l'ancien QB des Texas Tech Red Raiders devait seulement entrer cette année dans l'ultime saison de son contrat rookie, avant que Kansas City ne lève l'option sur sa cinquième saison. Mahomes va devenir le premier sportif à signer un contrat supérieur à un demi-milliard de dollars. De quoi lui valoir les félicitations du King LeBron James en personne. Vertigineux.

Appelez-le Magic Mahomes :