Washington : Les Redskins vont devenir (temporairement) Washington Football Team

En attendant de se mettre d'accord sur un nom définitif,, a annoncé elle-même ce jeudi la franchise NFL basée dans la Capitale. Lundi dernier, les désormais ex-Redskins - nom qu'ils portaient depuis 1933 - avaient fait savoir qu'ils allaient devoir changer d'appellation,Il avait en effet été considéré comme raciste. Après une « réflexion profonde » et contraire à l'état d'esprit initial du propriétaire Dan Snyder, estimant que le nom rendait au contraire hommage aux Indiens d'Amérique,Après avoir obtenu que le nom soit modifié, ces derniers avaient même parlé de « jour historique » pour la communauté.Ce nom « prendra en compte les avis des joueurs actuels et anciens, des fans, de la communauté et des sponsors », a rappelé la franchise dans un communiqué, confirmant que le nom Washington Football Team serait bien uniquement provisoire et ajoutant que le logo historique allait lui aussi être revisité. L'Amérindien aux deux plumes fera donc place le 13 septembre prochain, jour du coup d'envoi du nouvel exercice, auDans la zone d'en-but du triple lauréat du Super Bowl (en 1982, 1987 et 1991), il conviendra par ailleurs désormais de lire « Washington Football Team, Est. 1932 ». Sur les réseaux sociaux, tous les comptes ont également été changés. Une véritable révolution, qui en précédera une autre, lorsque sera connu le nom définitif.