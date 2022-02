Tampa Bay : Une ancienne doublure de Tom Brady pour prendre sa succession ?

All love to the Faithful ❤️💛 @JimmyG_10 pic.twitter.com/2BcHMmaFTQ

Garoppolo veut « rejoindre une franchise qui veut gagner »

Après l’annonce, place à ses conséquences. Après 22 saisons en NFL, Tom Brady a décidé de mettre un terme à sa carrière au sortir de l’élimination des Tampa Bay Buccaneers au deuxième tour des play-offs. Un départ qui libère ainsi une place au sein de l’effectif des champions 2021 au poste si convoité de quarterback. Si aucun nom n’a officiellement fuité et que la franchise floridienne compte dans ses rangs Blaine Gabbert et Kyle Trask, l’idée de faire venir un élément ayant plus d’expérience pourrait faire son chemin. Or, un tel élément pourrait très vite être officiellement sur le marché en la personne de Jimmy Garoppolo. En effet, le quarterback des San Francisco 49ers a laissé entendre qu’il n’irait pas au bout de son contrat s’achevant au terme de la saison prochaine. « Merci à tous, je vous aime tant. Il y a eu des hauts et des bas et ça a été une incroyable aventure », a-t-il déclaré à l’issue d’une conférence de presse.Des rumeurs de départ qui ont également été alimentées par la volonté du manager général John Lynch et de l’entraîneur Kyle Shanahan de ne pas répondre aux questions à ce sujet. Ces derniers seraient enclins à faire confiance au rookie Trey Lance la saison prochaine. S’il devait quitter les 49ers, Jimmy Garoppolo a une idée bien précise concernant sa potentielle destination. « J'ai encore une longue carrière devant moi. Tout ce que je veux, c'est rejoindre une franchise qui veut gagner, a-t-il confié. Je suis là pour jouer au football et gagner des matchs. Tant que j'ai de bonnes personnes autour de moi, les choses se feront d’elles-mêmes. » Et une des destinations possible pour Jimmy Garoppolo pourrait bien être… Tampa Bay. Le natif d’Arlington Heights aurait ainsi l’opportunité de boucler la boucle. En effet, il a été drafté en 2014 par les New England Patriots et ainsi été le remplaçant de Tom Brady pendant trois saisons, avant de rejoindre San Francisco. Toutefois, la concurrence pourrait être rude puisque les Pittsburgh Steelers sont également en quête d’un quarterback de renom pour remplacer la légende Ben Roethlisberger.