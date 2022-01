Tampa Bay : Départ à la retraite à 44 ans pour Tom Brady

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.

Tom Brady, une machine à records

Le doute était permis, il n’a désormais plus place. Alors que les Tampa Bay Buccaneers ont vu leurs espoirs de deuxième titre NFL consécutif prendre fin lors du Divisional Round après une courte défaite face aux Los Angeles Rams, Tom Brady ne foulera plus les pelouses du championnat de football américain. Le quarterback légendaire a décidé de prendre sa retraite à l’issue de sa 22eme saison, à l’âge de 44 ans. Considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, Tom Brady tire sa révérence sur ce qui aurait pu être un des plus beaux « comeback » de sa carrière, lui qui a été coutumier du fait tout au long de sa carrière. En effet, lors de ce match face aux Rams, les Bucs ont su effacer un retard de 24 points pour échouer sur un ultime field goal. Mais s’il a terminé sa carrière en Floride, la légende de Tom Brady s’est essentiellement écrite sous les couleurs des New England Patriots, qui avaient sélectionné le natif de San Mateo (Californie) au sixième tour et en 199eme position. Résumer la carrière de Tom Brady, c’est principalement énumérer les records qui ont émaillé les 22 dernières saisons NFL.Tout d’abord, le quarterback a remporté pas moins de sept bagues de vainqueur du Super Bowl, la dernière en 2021 avec la toute première victoire à domicile d’une équipe lors de la grande finale du championnat. Désigné cinq fois MVP du Super Bowl, trois fois MVP de la saison, Tom Brady a également reçu en 2009 le trophée du « comeback de l’année », lui qui a été sérieusement blessé à un genou et a manqué toute la saison 2008-2009 avant de retrouver les pelouses un an après. Sous la férule de Bill Belichick, « TB12 » restera également marqué par la polémique du « deflategate », quand les Patriots et leur quarterback ont été accusé d’utiliser des ballons sous-gonflés afin de gagner un avantage. En 2019, après une dernière saison compliquée en Nouvelle-Angleterre, Tom Brady a surpris tout le monde en rejoignant les Tampa Bay Buccaneers pour un dernier défi, avec le soutien de Rob Gronkowski, alors sorti de sa retraite. Un défi qui s’achève donc sur une courte défaite. Si l’intéressé n’a pas encore communiqué sur sa retraite, son coéquipier Mike Evans a déjà salué la légende. « Merci pour tout grand frère, ça a été un honneur », a-t-il déclaré sur le réseau social Twitter. C’est une page d’histoire de la NFL qui se tourne avec le départ du « GOAT ».