Super Bowl LIV : Un match qui s'annonce indécis entre deux équipes bien différentes

Mahomes, le dynamiteur qui pourrait changer la donne

Deux défenses qui ont du répondant

La NFL va-t-elle entrer dans une nouvelle ère ? Après avoir vécu la domination des New England Patriots, où l’avenir de Tom Brady n’est plus assuré,. Cinquante ans après leur dernière apparition, et leur seul titre en 1970,, eux qui ont réussi une remontée folle lors du Divisional Round face aux Houston Texans. Les San Francisco 49ers, eux, sont à la recherche de leur gloire perdue, celle de l’époque de Joe Montana et Jerry Rice à la fin des années 1980 et 1990 avec cinq titres en quatorze éditions., ça sera surtout une véritable opposition de styles, notamment en attaque, et un duel entre deux défenses qui ne laissent quasiment rien à leurs adversaires.Sur le plan offensif, on ne peut pas dire que Chiefs et 49ers appliquent le même plan de jeu. Sur les deux matchs de play-offs disputés par les deux équipes, la différence que les statistiques permettent de distinguer est très nette. En effet,. En effet, ce Super Bowl LIV pourrait être l’avènement du prototype du meneur de jeu moderne, capable d’alterner jeu de passe et prise de risque à la course pour faire avancer puis gagner son équipe : Patrick Mahomes. Si, grâce à ses passes, les Chiefs ont pu gagner pas moins de 615 yards en deux matchs de play-offs,Son touchdown lors de la finale de conférence américaine en toute fin de première mi-temps, au terme d’une course de 27 yards, restera dans les mémoires.Si, en attaque, la différence de style est notable,. En effet, les deux équipes prennent un malin plaisir à viser le quarterback adverse avec, en play-offs, huit sacks pour les Chiefs et neuf pour les 49ers. Une moyenne dans la lignée de celle aperçue lors de la saison régulière et une arme majeure pour stopper la ligne d’attaque adverse. Mais, le jeu de Kansas City étant plus basé sur la passe que celui de San Francisco lors de ces play-offs, Jimmy Garoppolo n’étant qu’à 208 yards gagnés dans ce secteur de jeu,Une tendance qui s’est inversée par rapport à la saison régulière où les deux finalistes avaient des chiffres similaires. Les Niners devront également faire face à l’agressivité offensive des Chiefs qui ont obtenu une première tentative à 56 reprises en deux matchs (contre 40 aux 49ers) tout comme à leur efficacité sur troisième tentative (44,4% contre 40,9%).