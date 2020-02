Super Bowl : La parade des Chiefs marquée par une course-poursuite

WATCH: A dramatic police chase ends in a crash with authorities surrounding the vehicle along the parade route celebrating the Kansas City Chiefs's Super Bowl win https://t.co/z9frVuFwgf pic.twitter.com/QLdaxyED2O

La piste terroriste rapidement écartée

Ils étaient des milliers à s’être massés pour acclamer Patrick Mahones et ses coéquipiers à l’issue de la victoire des Chiefs lors du Super Bowl (victoire 31 à 20 faces aux 49ers de San Francisco). Cependant la fête a failli tourner au drame. Trois heures avant le défilé, une voiture s’est introduite dans le cortège réservé au bus à impériale des joueurs. Après avoir forcé une barricade, l’automobiliste a été pris en chasse par la police.Rapidement intercepté par les forces de l’ordre, l’homme n’avait pas d’arme sur lui, rien n’indique non plus de tentative d’attentat terroriste. Interrogé par les médias locaux, le maire de la ville, Quinton Lucas, a déclaré : « Je suis fier de la réaction rapide des policiers. Nous avons encore plus de héros à célébrer aujourd’hui ». Un incident qui on l’espère ne se reproduira pas la saison prochaine, car Andy Reid, l’entraîneur en chef des Chiefs, a déclaré à l’issue d’un bref discours : « L’année prochaine, nous reviendrons ici ».