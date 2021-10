Power Rankings NFL : Les Titans et les Bengals arrivent fort !

1 – ARIZONA CARDINALS (7-0) - Week 7 : vic.31-5 VS HOU ; Précédent classement : 1

Tout juste débarqué de Philadelphie, le Tight End Zach Ertz se met directement au travail et inscrit un Touchdown de 66 yards contre les Texans. Les Cardinals restent invaincus avant le choc de la NFC face aux Packers de Green Bay (Thursday Night Football, en direct sur beIN SPORTS).



2 – TAMPA BAY BUCCANEERS (6-1) - Wk 7 : vic. 38-3 vs CHI ; préc : 3



Les Buccaneers dominent les Bears 38-3 et Tom Brady transpire à peine en lançant 4 nouvelles passes de touchdowns, dont la 600ème de sa carrière. Les Champions en titre essaieront de garder le rythme à la Nouvelle Orléans ce dimanche dans un duel entre rivaux de la NFC South.



3 – LOS ANGELES RAMS (6-1) - Wk 7 : vic. 28-19 vs DET ; préc : 2



Une vilaine victoire reste une victoire et les Rams s’épargnent une mauvaise surprise face à leur ancien Quarterback Jared Goff. Detroit n’a pas les armes pour résister à un nouveau chef-d’œuvre de Cooper Kupp, auteur de 10 réceptions pour 156 yards et 2 touchdowns.



4 – GREEN BAY PACKERS (6-1) - Wk 7 : vic. 24-10 vs WFT ; préc : 5



Malgré une ligne offensive bancale, Aaron Rodgers lance pour 274 yards et 3 touchdowns qui aident à dompter la Football Team (quel nom horrible !). Green Bay profite aussi de l‘inefficacité de Washington en zone rouge, mais devra faire mieux pour empêcher les Cardinals de s’en approcher. Autre inquiétude : Davante Adams, positif au Covid manquera sûrement à l’appel jeudi soir.



5 – DALLAS COWBOYS (5-1) - Wk 7 : repos ; préc : 7



Blessé au mollet, Dak Prescott, a dû apprécier la semaine de repos. Les Cowboys ont la meilleure attaque de la ligue (460.8 yards et 34.2 points par match en moyenne) et en auront sûrement grand besoin pour ce qui s’annonce comme un feu d’artifice dans le Minnesota en « Sunday night football ».



6 – TENNESSEE TITANS (5-2) - Wk 7 : vic. 27-3 vs KC ; préc : 9



Les Titans ont parfaitement géré la partie plus délicate de leur calendrier en battant coup sur coup les Bills et les Chiefs et ils s’ouvrent une belle voie dans l’AFC. Face aux Chiefs, le jeu de passe était à l’honneur et la défense a enfin montré un bon visage. Tous les voyants sont au vert.



7 – BUFFALO BILLS (4-2) - Wk 7 : repos ; préc : 6



Au repos, les Bills en ont sans doute profité pour analyser leur échec de la semaine précédente dans le Tenessee. Une bonne occasion de se relancer se présente face aux Dolphins ce dimanche.



8 – CINCINNATI BENGALS (5-2) - Wk 7 : vic. 41-17 @ BAL ; préc : 11

On ne peut plus se permettre d’ignorer les Bengals, car en écrasant les Ravens sur leur terrain, ils actent officiellement leurs ambitions. La transformation est radicale et même si la ligne d’arrivée est encore loin, prendre la 1ère place de l’AFC, envoie un message fort.



9 – BALTIMORE RAVENS (5-2) - Wk 7 : déf. 17-41 vs CIN ; préc : 4



Petit coup de mou signal d’urgence ? Les Ravens se sont fait rouler dessus devant leur public par Joe Burrow et les Bengals. Un coup d’arrêt brutal qu’il est nécessaire d’analyser durant leur semaine de repos.



10 – LOS ANGELES CHARGERS (4-2) - Wk 7 : repos ; préc : 8



Renversés à Baltimore avant leur semaine de repos, les Chargers auront à cœur de rebondir face aux Patriots. Sur le papier, la rencontre est à leur portée. Reste à le prouver.



11 – LAS VEGAS RAIDERS (5-2) - Wk 7 : vic. 33-22 vs PHI ; préc : 12



Peu affectés par le départ de Jon Gruden (voire libérés), les Raiders enchainent une deuxième victoire sous les ordres Rich Bisaccia. Contre les Eagles, Derek Carr complète 31 de ses 34 passes (91.1%) et la franchise de Las Vegas reprend de belles couleurs avant le break.



12 – CLEVELAND BROWNS (4-3) - Wk 7 : vic. 17-14 vs DEN ; préc : 15



Pas de Nick Cubb, de Baker Mayfield ou de Kareem Hunt, pas de problème. Les Browns s’appuient sur les 168 yards du Running Back remplaçant D’ernest Johnson pour faire plier Denver. Une vraie bouffée d’oxygène après deux défaites pénibles. Pittsburgh est la prochaine équipe au programme dans un duel de l’AFC north.



13 – NEW ORLEANS SAINTS (4-2) - Wk 7 : vict. 13-10 @ SEA ; préc : 13



Avec un total de 179 yards et 1 touchdown, Alvin Kamara a pris les Saints sur son dos, dans un match très décousu à Seattle. La victoire permet aux Saints de se rapprocher des Buccaneers dans la NFC South, avant un face à face très attendu ce week-end.

Kamara et la défense des Saints font la différence :



14 – MINNESOTA VIKINGS (3-3) - Wk 7 : repos ; préc : 17



Jusqu’ici, les Vikings ont réussi tant bien que mal à maintenir leur équilibre. Ils s’apprêtent maintenant à traverser une période impitoyable durant laquelle, ils affronteront successivement les Cowboys, Ravens, Chargers, Packers, et 49ers. Espérons que leur semaine de repos les ait aidés à recharger les batteries.



15 – PITTSBURGH STEELERS (3-3) - Wk 7 : repos ; préc : 14

Entre une ligne offensive désintégrée à l’intersaison et un Big Ben vieillissant, les Steelers semblent vivre le premier grand tournant de l’ère Mike Tomlin et sans les exploits répétés de TJ Watt & co, cette équipe serait très proche de retomber dans l’anonymat.



16 – KANSAS CITY CHIEFS (3-4) - Wk 7 : déf. 3-27 @ TEN ; préc : 10

Il est temps de sonner l’alerte. Dans un scénario proche du dernier Super Bowl, les chiefs ont été totalement surclassés par les Titans. La défense est une vraie passoire et Patrick Mahomes, semblait avoir perdu tous ses pouvoirs. À ce stade, même les Giants représentent une menace très sérieuse pour Kansas City. Réponse lundi (Monday Night Football en direct sur beIN SPORTS).

17 – NEW ENGLAND PATRIOTS (3-4) - Wk 7 : vic. 54-13 vs NYJ ; préc : 22

Les Patriots ouvrent leur cahier de jeu et signent une victoire écrasante sur les Jets. On attend maintenant de voir si l’attaque a vraiment eu le déclic ou si la faiblesse des Jets était la seule explication.



18 – INDIANAPOLIS COLTS (3-4) - Wk 7 : vic. 30-18 @ SF ; préc : 21

Les progrès se confirment pour les Colts, qui décrochent un succès précieux à San Francisco. Dans des conditions dantesques, Carson Wentz guide calmement son équipe au 4ème quart-temps en s’appuyant sur Jonathan Taylor et Michael Pittman tous deux déterminants.

Les Colts domptent la pluie et San Francisco :



19 – SAN FRANCISCO 49ERS (2-4) - Wk 7 : déf. 18-30 vs IND ; préc : 18

Le début de saison a leurré les observateurs, car ces 49ERS n’ont rien à voir avec les finalistes de la saison 2019. Les incertitudes au poste de Quarterback riment avec le manque d’inspiration en attaque. San Francisco s’empêtre dans des schémas conservateurs et une profonde remise en question s’impose.



20 – CHICAGO BEARS (3-4) - Wk 7 : déf. 38-3 @ TB ; préc : 16

Derrière une ligne offensive ultra-poreuse, Justin Fields se fait frapper comme Piñata et l’attaque fait du sur-place. Les Bears se font corriger chez les champions en titre et la suite s’annonce déjà très compliquée.

21 – ATLANTA FALCONS (3-3) - Wk 7 : vic. 30-28 @ MIA ; préc : 26

Ils ont failli refaire une « Falcons ». Traduisez, ils ont encore failli perdre alors qu’ils menaient largement au 4ème Quart-temps. Heureusement, les Dolphins les ont sur-Falconnés (oui l’expression existe !) et Atlanta s’impose. Confirmation pour Kyle Pitts qui termine avec 163 yards en 7 réceptions.



22 – CAROLINA PANTHERS (3-4) - Wk 6 : déf. 3-25 @ NYG ; préc : 19

Par contre, on y croit de moins en moins pour les Panthers, qui mettent Sam Darnold sur le banc dans un match à leur portée face aux Giants. 4 de chute pour Carolina qui pleure de plus en plus l’absence de Christian McCaffey.



23 – DENVER BRONCOS (3-4) - Wk 6 : déf. 14-17 @ CLE ; préc : 20

Comme les Panthers, 3 victoires pour débuter la saison, suivies de 4 défaites…

L’attaque est en panne sèche et la défense boude. Petite consolation tout de même que le beau début de carrière du cornerback Patrick Surtain II, la belle pioche de la dernière draft.



24 – SEATTLE SEAHAWKS (2-4) - Wk 7 : déf 10-13 vs NO ; préc : 24

Les Seahawks ont perdu 3 matchs depuis la blessure de Russell Wilson et tournent à 15.7 pts aux côtés de son remplaçant Geno Smtih. Bonne nouvelle, Wilson pourrait être de nouveau disponible dès la semaine 10. Mauvaise nouvelle, il sera peut-être déjà trop tard pour sauver la saison.



25 – PHILADELPHIA EAGLES (2-5) Wk 7 : déf. 22-33 ; préc : 23

Les Eagles ouvrent le score sur leur première série avant de disparaître des écrans radars durant trois quart-temps et de marquer deux touchdowns inutiles en fin de match. Jalen Hurts est très irrégulier et peu aidé par les appels de Nick Sirianni. Les aigles sont plus proie que prédateurs cette saison.



26 – WASHINGTON FOOTBALL TEAM (2-5) - Wk 7 : déf. 10-24 @ GB ; préc : 25

Désastreux à l’approche de l’en-but, Washington loupe le coche à Green Bay, malgré 130 yards de plus que les Packers en attaque. Field goal raté, deux 4ème tentatives non converties à deux yards de l’en-but et une interception dans la end-zone… À mendonné*, trop, c’est trop !



27 – NEW YORK GIANTS (2-5) - Wk 7 : vic. 25-3 vs CAR ; préc : 29

Azeez Ojulari signe 2.5 sacks et reste l’une des rares satisfactions new-yorkaises cette saison. Les Giants s’imposent au mérite dans cette rencontre entre équipes faibles.



28 – JACKSONVILLE JAGUARS (1-6) - Wk 7 : repos ; préc : 27

Au repos à leur retour de Londres, les Jaguars ont pu célébrer et savourer leur victoire face aux Dolphins. Ont-ils les moyens de remporter leur deuxième match ce dimanche à Seattle ?



29 – MIAMI DOLPHINS (1-6) - Wk 7 : déf. 28-30 vs ATL ; préc : 28

Les Dolphins n’en finissent plus couler un an après avoir laissé planer l’espoir d’un retour au sommet. Les rumeurs persistantes autour de l’arrivée de Deshaun Watson n’apaisent pas les esprits.



30 – DETROIT LIONS (0-7) - Wk 7 : déf. 19-28 @ LAR ; préc : 32

Une interception de Jared Goff met un terme au suspense dans le Goff-Stafford Bowl. Toujours pas la moindre victoire pour les Lions malgré une combativité hors norme et un plan de match très inspiré chez les Rams.



31– HOUSTON TEXANS (1-6) - Wk 7 : déf. 5-31 @ ARI ; préc : 31

Les Texans tiennent un quart-temps avant d’exploser face aux Cardinals et la venue des Rams ce dimanche n’inspire rien de rassurant.



32 – NEW YORK JETS (1-5) - Wk 7 : déf. 13-54 @ NE ; préc : 30

La saison d’apprentissage de Zach Wilson se poursuit dans la douleur à New England. En plus de la débâcle, le quarterback rookie s’est blessé au genou.