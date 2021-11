Power Rankings NFL : Arizona retrouve le sommet

Vous connaissez l’adage : « chaque dimanche, tout peut arriver ! » ? Vous avez vu le film ? On pourra difficilement faire mieux que cette 9ème semaine pour le justifier. Des surprises à tous les étages, voire même de véritables chocs. Non mais sérieusement, qui aurait vu les Jaguars battre les Bills, ou les Broncos mener 30-0 à Dallas ?

Évidemment, les choses pas mal bougé cette semaine dans nos Power Rankings.

1 (préc.2) – ARIZONA CARDINALS (8v -1d)



W 31-17 @ 49ers

Privés de Kyler Murray, de DeAndre Hopkins et d’AJ Green, les Cardinals recentrent leurs priorités sur le jeu de course et leur défense étouffe les 49ERS. Arizona réagit parfaitement après son rendez-vous manqué face à Green Bay et reprend la 1ère place de la NFC.

2 (1) – GREEN BAY PACKERS (7-2)



L 7-13 @ Chiefs

Sans Aaron Rodgers (Covid), Les Packers semblaient promis au pire à Kansas City. C’était sans compter sur une défense combative et un jeu de course percutant qui poussent les Chiefs jusqu’à la limite. Malheureusement, dans les moments chauds, l’inexpérience de Jordan Love se fait sentir et les Field Goals ratés par Mason Crosby précipitent leur chute. Rodgers devrait être présent pour affronter Seattle.

3 (8) – TENNESSEE TITANS (7-2)



W 28-16 @ Rams

No Derrick Henry, no problème ! Les Titans restent sur leur lancée victorieuse chez les Rams de L.A. en compensant la perte de leur méga-star par un effort complet. La pression défensive incessante fait perdre la tête à Matthew Stafford et Tennessee repart avec un succès aussi rassurant que prometteur !

Même sans leur roi, les Titans règnent sur L.A.

4 (3) – LOS ANGELES RAMS (7-2)



L 16-28 vs Titans

Peut-être ramollis par une victoire trop facile à Houston, Les Rams n’étaient pas prêts pour un combat poids-lourds face aux Titans. Matthew Stafford se fait harceler durant tout le match et lance deux interceptions qui condamnent son club dès la 1ère mi-temps. Atterrissage violent pour L.A. !

5 (7) – BALTIMORE RAVENS (6-2)



W 34-31 (OT) vs Vikings

120 yards à la course et 3 passes de Touchdowns de Lamar Jackson permettent aux Ravens de revenir au galop après un nouveau départ raté. Dans un jour sans, Les Ravens s’en sortent sur le fil grâce à leur quarterback superstar. Lorsque Jackson prend les manettes, peu d’équipes résistent à Baltimore.

6 (5) – TAMPA BAY BUCCANEERS (6-2)



Bye week

Les Buccaneers profitent d’un repos idéalement placé pour digérer leur faux-pas à New Orleans. Ils reprendront leur quête de doublé dimanche à Washington. Pendant qu’ils récupéraient, les Saints leur ont offert une grande bouffée d’oxygène dans la course à la NFC South en perdant face aux Falcons.

7 (6) – BUFFALO BILLS (5-3)



L 6-9 @ Jaguars

Un résultat sorti de nulle part, qui confirme que les Bills traversent de sérieux trous d’air. La défense est au rendez-vous, mais l’attaque perd totalement pied à Jacksonville. Face à une compétition de plus en plus dense dans l’AFC, Josh Allen devra rapidement se reprendre chez les Jets de New York ce week-end.

8 (4) – DALLAS COWBOYS (6-2)



L 16-30 vs Broncos

Contre les Broncos ? Pas possible ! Et pourtant… Aussi brillants soient-ils cette saison, les Cowboys sont passés complètement à travers leur match à domicile, à l’image d’un Dak Prescott rouillé et d’une défense débordée. Leçon N°1 : Dans la NFL, Ne jamais prendre aucun adversaire à la légère.

9 (10) – LOS ANGELES CHARGERS (5-3)



W 27-24 @ Eagles

Justin Herbert complète 84% de ses passes et guide les Chargers vers une victoire rassurante après deux revers successifs. Un point noir demeure, La défense contre la course, et la venue de Dalvin Cook s’annonce comme un immense challenge lorsqu’on vient de concéder près de 200 yards au sol.

10 (13) – PITTSBURGH STEELERS (5-3)



W 29-27 vs Bears

Les Steelers remportent un 4ème match d’affilée et réalisent un comeback saisissant dans L’AFC North. Même si Big Ben est rouillé et que l’attaque manque de tonus, Pittsburgh s’en sort chaque semaine avec un effort complet. La ligne défensive continue de performer à un niveau d’élite, TJ Watt en chef de file.

Les Steelers ont tremblé jusqu'au bout





11 (16) – CLEVELAND BROWNS (5-4)



W 41-16 @ Bengals

Comme si le départ d’Odell Beckham Jr avait libéré les Browns, Cleveland remporte la bataille de l’Ohio grâce à une prestation haut de gamme qui inclut un excellent jeu au sol, des « big plays » de Baker Mayfield et une défense qui neutralise Joe Burrow. La deuxième moitié de saison débute idéalement.

12 (9) – LAS VEGAS RAIDERS (5-3)



L 16-23 @ Giants

Sans doute perturbés par l’arrestation d’Henry Ruggs, les Raiders tombent à plat chez les Giants de New York. La saison des « Silver and Black » n’en finit plus d’être minée par des affaires sordides. Ils devront faire preuve d’unité pour ne pas dérailler face aux Chiefs, dans le choc de l’AFC West.

13 (14) – NEW ENGLAND PATRIOTS (5-4)



W 24-6 @ Panthers

Laissés pour compte après un départ chaotique, les Patriots ont pris confiance et commencent à parler de playoffs. Une défense féroce et un jeu de course destructeur permettent à Mac Jones de se développer sereinement. Les Patriots accueilleront les Browns en visant leur 4ème victoire consécutive.

14 (15) – KANSAS CITY CHIEFS (5-4)



W 13-7 vs Packers

Toujours peu convaincants, les Chiefs ont au moins eu le mérite de prendre soin du ballon face aux Packers. Leur bilan repasse en positif et malgré tous leurs tracas, s’ils s’imposaient à Las Vegas dimanche, ils pourraient même prendre la tête de l’AFC West. Saison relancée pour K.C. C’est fou !

15 (11) – NEW ORLEANS SAINTS (5-3)



L 25-27 vs Falcons

Une semaine après avoir vaincu les Buccaneers, les Saints cèdent face aux Falcons dans une nouvelle bataille de la NFC south. Au poste de Quarterback, Trevor Siemian et Taysom Hill cherchent encore leurs marques, mais on attendait mieux de leur part, face à un adversaire comme Atlanta.

16 (12) – CINCINNATI BENGALS (5-4)



L 16-41 vs Browns

Encore sonnés par leur défaite chez les Jets, les Bengals se font rentrer dedans par les Browns déchaînés et apprennent à leurs dépens que dans cette ligue, on n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. La vue d’ensemble est satisfaisante. La régularité, toujours insuffisante.

17 (21) – DENVER BRONCOS (5-4)



W 30-16 @ Cowboys

Les Broncos réagissent au départ de Von Miller par une démonstration choquante à Dallas, quand beaucoup y voyaient le signe d’une saison pliée. Reste à savoir s’il s’agit d’une aberration statistique ou si cette performance témoigne de réelles ambitions pour les hommes de Vic Fangio.

18 (23) – ATLANTA FALCONS (4-4)



W 27-25 @ Saints

Petit à petit le Faucon fait son nid et dans la plus grande discrétion, Atlanta vient de s’adjuger trois victoires en quatre matchs. Cordarelle Patterson effectue une réception déterminante en fin de partie et les Falcons s’imposent sur un Field Goal au buzzer. Seront-ils en mesure de confirmer à Dallas ce week-end ?

19 (18) – MINNESOTA VIKINGS (3-5)



L 31-34 (OT) @ Ravens

On a déjà vu le film cent fois. Les Vikings dominent le match et à la fin, ils perdent. À Baltimore, le scénario se répète et Minnesota sort par la petite porte après avoir mené deux fois de 14 points. Préserver les acquis n’est manifestement pas leur fort.

20 (22) – INDIANAPOLIS COLTS (4-5)



W 45-30 vs Jets

Les Colts confient la balle à Jonathan Taylor (200 yards tot. / 2 TD) et surclassent des Jets à cours de munitions. Pour espérer participer aux playoffs, il faudra poursuivre l’effort et saisir toutes les opportunités, comme la visite des Jaguars ce dimanche.

Les Colts et Taylor marchent sur les Jets

21 (19) – SEATTLE SEAHWKS (3-5)



Bye week

Excellente nouvelle : Russell Wilson a obtenu son billet de sortie pour aller défier les Packers à Green Bay. Les Seahawks partent en mission commando pour sauver leur saison et le retour du général Wilson constitue leur meilleure (seule ?) chance de s’en sortir.

22 (20) – CAROLINA PANTHERS (4-5)



L 6-24 vs Patriots

Sam Darnold craque face à la défense des Patriots et continue de s’enliser au fil de la saison. Dommage que leur Quarterback présente de telles failles, car entre le talent de Christian McCaffrey et la qualité de leur défense, les Panthers pourraient faire de sérieux outsiders.

23 (17) – SAN FRANCISCO 49ERS (3-5)



L 17-31 vs Cardinals

Le retour de George Kittle ne suffit pas à booster une attaque au point mort. San Francisco se retrouve mené 31 à 7 avant de se rebiffer inutilement en fin de troisième quart temps. Tous les signaux sont au rouge, y compris en défense. La chute se poursuit inexorablement. Pourront-ils résister aux Rams ?

24 (27) – NEW YORK GIANTS (3-6)



W 23-16 vs Raiders

Deux interceptions du Safety Xavier McKinney aident les Giants à s’imposer face aux Raiders. À grands renforts de défense, les progrès se confirment et le « Big Blue » signe une deuxième victoire en trois matchs, juste après avoir frôlé l’exploit chez les Chiefs la semaine passée.

25 (24) – PHILADELPHIA EAGLES (3-6)



L 24-27 vs Chargers

En se focalisant sur le jeu de course, les Eagles sont peut-être en train de trouver leur identité offensive. Très compétitifs, bien qu’un-peu justes face aux Chargers, ils auront de nombreuses occasions d’améliorer leur bilan dans la 2ème moitié de saison, grâce à un calendrier plus abordable.

26 (25) – CHICAGO BEARS (3-6)



L 27-29 @ Steelers

Pour son baptême en prime time, Justin Fields ne démérite pas face aux Steelers et va même jusqu’à donner l’avantage à son équipe à 2 minutes de la fin. Malheureusement, Les pénalités (certaines moins justifiées que d’autres) rattrapent les Bears, qui finissent par s’incliner dans un match plutôt encourageant.

27 (29) – JACKSONVILLE JAGUARS (2-6)



W 9-6 vs Bills

Josh Allen, le défenseur des Jaguars a eu raison de Josh Allen, la superstar des Bills. Il repart de leur premier affrontement avec 1 sack, 1 interception et 1 fumble recouvert, symboliques de la domination défensive de son équipe dans l’une des plus grosses surprises de la saison. Les Jags se réveilleraient-ils ?

28 (26) – NEW YORK JETS (2-6)



L 30-45 @ Colts

Impatients de voir si Mike White pourrait rééditer sa performance de la semaine passée, les espoirs des Jets s’évanouissent lorsque leur Quarterback doit sortir, touché au bras. Distancés par les Colts, les New-Yorkais s’inclinent malgré quelques signes prometteurs.

29 (28) – WASHINGTON FOOTBALL TEAM



Bye week

Washington avait fait trembler Les Buccaneers en playoffs la saison passée. On peine à imaginer un match aussi serré ce dimanche étant données les difficultés de la « Football Team » qui reste sur 4 défaites consécutives.

30 (30) – MIAMI DOLPHINS (2-7)



W 17-9 vs Texans

Les Dolphins remportent le Lamenta-Bowl face aux Texans, et signent leur deuxième victoire de la saison.

Hip Hip Hip… Hourra !!!

31 (32) – HOUSTON TEXANS (1-8)



L 9-17 @ Dolphins

Les Texans s’inclinent dans le Lamenta-Bowl face aux Dolphins et le retour du QB Tyrod Taylor n’y change pas grand-chose. Il nous a même fait une belle boulette en tentant de se débarrasser du ballon.

32 (31) – DETROIT LIONS



Bye week

Semaine de RTT pour les Lions qui courent toujours derrière un premier succès. Un regain de fraîcheur permettra-t-il de réussir l’exploit à Pittsburgh ?