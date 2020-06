NFL : Une série-documentaire Netflix sur Kaepernick

Après Michael Jordan, Diego Maradona, Antoine Griezmann, Ayrton Senna, Bobby Robson ou encore Ronda Rousey, une autre personnalité sportive va avoir les faveurs de Netflix ! Le géant du streaming a en effet annoncé ce lundi qu’il allait produire et diffuser une série-documentaire sur Colin Kaepernick. Ce quarterback aujourd’hui âgé de 32 ans avait été le premier sportif à mettre un genou à terre pendant l’hymne américain pour protester contre les injustices sociales, en 2016 lorsqu’il portait les couleurs des San Francisco 49ers, la franchise qui l’avait drafté cinq ans auparavant.

Kaepernick : "Donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles sont confrontés les Noirs"



Le programme s’appellera « Colin in Black & White » et sera réalisé par Ava Duvernay. Il sera incarné par un acteur à l’écran, mais c’est lui-même qui racontera son histoire, notamment ses années au lycée en Californie et à la fac dans le Nevada. « Nous explorons les conflits raciaux auxquels j'ai été confronté en tant qu'homme noir adopté dans une communauté blanche pendant mes années de lycée. Trop souvent, nous voyons la question raciale et les histoires des Noirs traités à travers une lentille blanche. Je veux donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles sont confrontés les Noirs », a déclaré Kaepernick lors de la présentation du projet.

Kaepernick sans club depuis trois ans

Rappelons que Colin Kaepernick, qui avait décidé de quitter les 49ers en mars 2017 car le nouvel entraîneur ne comptait plus sur lui, n’a pas retrouvé de franchise depuis. Mais son nom est revenu dans l’actualité depuis la mort de George Floyd, tué par un policier le 25 mai dernier à Minneapolis, ce qui a déclenché le mouvement « Black Lives Matter » (« les vies noires comptent ») et entraîné de nombreuses manifestations, dans la rue mais aussi sur les terrains, où de nombreux sportifs ont décidé de mettre un genou à terre.