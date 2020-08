La « bulle » de la NBA, située à Disney World, du côté d'Orlando en Floride aux Etats-Unis, va-t-elle encore inspirer une nouvelle Ligue ? Cette probabilité pourrait rapidement se vérifier. En effet, la NFL pourrait imiter la prestigieuse Ligue de basket, pour ses play-offs, qui auront lieu au mois de janvier prochain. Ce mercredi, lors d'une conférence électronique, Troy Vincent, le vice-président du championnat de football américain, a concédé que cette idée était loin d'être farfelue : « Rien n'est écarté. » Le dirigeant a également ajouté que la NFL préférait employer le terme d'« environnement sécurisé » au détriment de celui de « bulle ». A l'image de la NBA qui a privilégié le terme de « campus ». Le but étant donc de protéger au maximum les différentes équipes, en cette période de pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.

Une saison régulière prévue dans les stades de chaque franchise

Cette idée de « bulle » a été soufflée, selon Troy Vincent, par Sean Payton, l'actuel entraîneur des Saints de New Orleans, à l'occasion d'une récente réunion. Si une telle décision était prise, il faudrait qu'elle soit entérinée par le syndicat des joueurs, à savoir la NFLPA. En attendant, la saison régulière n'a pas encore débuté. Elle doit être officiellement lancée à compter du 10 septembre prochain. Pour le moment, les rencontres sont prévues dans les différents stades de chaque franchise. La première affiche mettra aux prises le vainqueur du dernier Super Bowl, à savoir Kansas City, contre Houston. Chaque équipe doit disputer un total de 16 rencontres, en tout. Parmi les différentes franchises, 13 ont d'ores et déjà annoncé que leurs rencontres à domicile se dérouleront à huis-clos. Six autres espèrent, de leur côté, pouvoir accueillir un minimum de spectateurs, dans le but de respecter les distanciations sociales. Quant aux 13 autres, elles ne se sont pas encore prononcées. Outre la NBA, la NHL, à Toronto et à Edmonton, ainsi que la MLS, cet été, ont également opté pour ce principe de « bulle ». Un principe qui a fait ses preuves.