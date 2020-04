NFL : Un tatouage qui fait polémique

First pick of Day 3: @Xjrowex16#Patriots select K Justin Rohrwasser with 159th overall pick. pic.twitter.com/nXzXbGbmJK

— New England Patriots (@Patriots) April 25, 2020



THREAD: Patriots Kicker Justin Rohrwasser’s social media activity.

Yes, he does have has a “Three Percenter” tattoo.



He also said he did some of his own tattoos with a sewing needle. pic.twitter.com/O7957ZVhrf



— Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) April 26, 2020

Les Patriots ont surpris tout le monde. Alors qu’ils n’avaient pas encore choisi de quarterback après le départ de Tom Brady pour les Buccaneers, ils ont retenu un kicker quasiment inconnu au cinquième tour de la draft NFL ce week-end. Justin Rohrwasser (21 ans), issu de l’université de Marshall, n’avait même pas eu droit à une évaluation sur le site de la ligue. Et c’était le premier joueur de cette draft 2020 à ne pas avoir vu une vidéo de ses meilleures performances diffusée par ESPN lors de la retransmission télévisuelle.Ce n’est toutefois pas pour cette raison que le remplaçant de Stephen Gostkowski, meilleur marqueur de points au pied de l’histoire de la franchise de New England, s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Mais à cause d’un tatouage qui n’est pas passé inaperçu. Sur son bras gauche, apparaît le chiffre romain III entouré de treize étoiles, comme sur le premier drapeau américain. Un symbole qui est celui des "Trois pour cent", un groupe considéré comme une milice d’extrême droite, mais qui affirme ne pas être une organisation anti-gouvernementale.Devant la polémique née de ce tatouage, mais aussi de son activité sur les réseaux sociaux, qui laisse supposer certaines accointances avec les suprémacistes blancs, Justin Rohrwasser s’est expliqué lors d’une conférence de presse téléphonique à l’issue de la draft. "J’ai eu ce tatouage quand j’étais adolescent. J’ai beaucoup de famille dans l’armée, et je pensais que c’était un symbole de soutien à l’armée à l’époque, jure-t-il. Et ça a visiblement évolué vers quelque chose que je ne veux pas représenter. Avec le recul, j’aurais dû faire beaucoup plus de recherches avant de mettre une marque ou un symbole comme ça sur mon corps. Ce n’est pas quelque chose que je tiens à représenter. Il sera donc recouvert."