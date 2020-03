NFL : Un nouvel accord joueurs-ligue qui va étendre la saison régulière et élargir les play-offs

Une saison régulière rallongée

Deux équipes de plus en play-offs

La NFL ne va pas risquer un « lockdown » pour les dix années à venir. En effet, alors qu’un scenario similaire à celui vécu entre mars et julllet 2011 pouvait se profiler en raison de l’âpreté des négociations entre représentants des joueurs et des propriétaires de franchises, le syndicat des joueurs (NFLPA) a confirmé ce dimanche l’adoption à une courte majorité (1019 voix pour, 959 contre) de la nouvelle convention collective (CBA). Ce texte va réguler l’organisation du championnat de football américain le plus populaire jusqu’en 2030. Un accord qui va bouleverser l’organisation du championnat dès la saison prochaine.Le principal changement lié à ce CBA tient au format de la saison régulière. Alors que, jusqu’à maintenant, les équipes disputaient 16 matchs lors d’une saison longue de 17 semaines, la saison régulière passera à 18 semaines et chaque équipe aura 17 matchs à disputer. Une mesure qui permettra de proposer plus de rencontres aux diffuseurs qui, en réponse, pourraient payer plus cher les droits de retransmission. Pour les joueurs, ce rallongement se traduira par une augmentation de salaire reflétant l’ajout de cette rencontre. Autre conséquence de ce changement, les équipes n’auront plus que trois matchs pour s’étalonner avant le début de la saison contre quatre jusqu’à maintenant, la quatrième semaine de présaison devenant une semaine de repos pour les joueurs.Si la saison régulière va être retouchée, les play-offs le seront également dès la saison prochaine. En effet, chaque conférence pourra qualifier une équipe supplémentaire, soit sept contre six actuellement. Ce changement va modifier le format de la compétition puisque seule la meilleure équipe de chaque conférence sera dispensée de participer au tour de « wild card », étant accompagnée lors du « divisional round » par les trois équipes qui s’extirperont de ce premier tour. Pour faire face à ces ajouts au calendrier, les équipes pourront bénéficier d’un effectif maximal de 55 joueurs contre 53 à l’heure actuelle. Des joueurs qui ont également obtenu une part plus importante des revenus de la NFL, à hauteur de 48%, un taux qui reste inférieur à l’ensemble des autres ligues majeures du sport américain.