NFL : Tom Brady officialise son départ des Patriots !

C'est une (énorme) page qui se tourne. En pleine pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde, la légende Tom Brady a officialisé une décision particulièrement importante concernant son avenir, ce mardi. Le joueur de NFL a décidé de quitter les New England Patriots, après 20 saisons de bons et loyaux services. Le quaterback, qui compte six Super Bowls à son immense palmarès (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 et 2018), un record, est aujourd'hui âgé de 42 ans. Arrivée dans cette même franchise NFL en 2001, le quadruple MVP du Super Bowl et triple MVP de la saison régulière y a donc effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle. S'il a donc décidé de s'en aller, cela ne signifie pas pour autant qu'il prend sa retraite sportive.

« Il est temps pour moi d'ouvrir une nouvelle page de ma vie et de ma carrière »

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL

— Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020







Une précision qu'il n'a effectivement pas effectuée dans sa longue lettre publiée sur son compte Twitter officiel. Dans celle-ci, Tom Brady écrit notamment : « La Pats Nations fera toujours partie de moi. Je ne sais pas ce que sera mon avenir dans le football mais il est temps pour moi d'ouvrir une nouvelle page de ma vie et de ma carrière. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, je vous aimerai toujours vous et tous ces moments partagés, une existence pleine de souvenirs sympas. » S'il a toujours eu l'habitude de truster les sommets depuis le début de son immense carrière, Tom Brady se retrouve donc désormais sur le marché. Une situation tout ce qu'il y a de plus inédit pour le principal intéressé.